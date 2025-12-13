PARTIZAN ČUVA PRVO MESTO: "Crno-beli" su se popeli na vrh tabele Superlige Srbije i ne planiraju da siđu sa njega

U 19. kolu srpskog prvenstva gledaćemo obračun prvog i poslednjeg na tabeli kada Partizan od 18.30 bude ugostio Napredak iz Kruševca

Iako nije na najbolji način iskoristio sve kikseve Crvene zvezde u poslednje vreme, Partizan je to učinio dovoljno puta da se popne na vrh tabele i sada ima dva boda više od večitog rivala.

Neočekivana smena trenera poremetila je igrače "crno-belih" koji su krajem novembra poraženi od Železnika, ali su nakon toga podigli formu i postilgi po četiri gola u pobedama nad Javorom i Radničkim 1923.

Sjajno igra podmlađeni sastav "parnog valjka" kojem je sada cilj da obezbedi prvo mesto do polusezone, a zatim bi morao preko zime da se pojača ako misli da se bori sa Zvezdom za titulu do samog kraja.

Večeras mu na noge dolazi Napredak iz Kruševca koji je zacementiran za dno tabele sa samo 12 osvojenih bodova, doduše 5 od 12 sakupio je u poslednjih pet kola, tako da je se nalazi u blagom rastu forme pred gostovanje u Beogradu.

Ipak, odbrana Čarapana je primila čak 36 golova do sada, ubedljivo najviše od svih timova i ne vidimo kako će zadržati siloviti napad Partizana koji u proseku postiže 2.6 pogodaka po utakmici.

Prednost dajemo "crno-belima" i očekujemo rutinski trijumf Miloševića, Ugrešića, Roganovića i družine.

