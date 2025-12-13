Tip fudbal

DVE JAKE DVOJKE KOJE VREDI GAĐATI: Oba domaćina su u očajnoj formi, dok su gosti u dobrim serijama

13. 12. 2025. u 12:17 >> 12:23

TIP je za svoje verne čitaoce i pratioce pronašao dve jake dvojke u današnjoj ponudi.

ДВЕ ЈАКЕ ДВОЈКЕ КОЈЕ ВРЕДИ ГАЂАТИ: Оба домаћина су у очајној форми, док су гости у добрим серијама

Torino je u nizu od tri poraza u Seriji A, od kojih su dva bila kod kuće, dok su impresivni "griđorosi" pobedili u poslednje dve utakmice i zabeležili dve pobede u poslednje tri gostujuće utakmice.

UKUPNA KVOTA 19,55

15.00 Torino - Kremoneze 2 (4,25)

16.00 Serkl Briž - Mehelen 2 (4,60)

Serkl Briž je pretposlednji na tabeli i izgubio je pet od poslednjih šest utakmica - a tu šestu je odigrao 1:1 zahvaljujući autogolu. Imaju niz od tri poraza kod kuće, dok je Mehelen pobedio u tri od poslednja četiri gostovanja u ligi.

