Tip fudbal

PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate

В.М.

13. 12. 2025. u 13:00

ZA danas smo vam spremili tri predloga.

ПРЕДЛОЗИ ЗА ГОЛОВЕ: Тип издваја - ви бирате

FOTO: FK Partizan

Subota

15.30 Hofenhajm - Hamburg |1-3&||1-3 (1,85)

18.30 Partizan - Napredak D 2-4 (1,52)
21.00 Arsenal - Vulverhempton |1-3&||1-3 (1,85)

Ukupna kvota: 5,20

