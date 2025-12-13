TIP ostali sportovi

NBA TIKET: Tipovi iz najjače košarkaške lige sveta

В.М.

13. 12. 2025. u 14:00

ZA danas vam je naša redakcija spremila dva posebna tipa za polufinalne mečeve NBA kupa.

НБА ТИКЕТ: Типови из најјаче кошаркашке лиге света

FOTO: Tanjug/AP

NBA

23.30 Džejlen Branson 30+ poena (2,50)

3.00 Oklahoma Siti tander - San Antoni spars hendikep poena 1 (-9,5) (1,88)

Ukupna kvota: 4,70

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OBELEŽIĆE 2026. GODINU: Ko pripada BETA generaciji?

OBELEŽIĆE 2026. GODINU: Ko pripada BETA generaciji?