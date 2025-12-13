NAJVEĆA MUZIČKA ZVEZDA VEČERI: Lepa Brena druga specijalna gošća na koncertu "Leksington" benda

POPULARNI muzički pop sastav "Leksington" održao je večeras veliki četvrti po redu koncert u Sava centru.

FOTO: Privatna arhiva

Pored pop zvezde Nede Ukraden koja se prva u toku večeri pridružila bendu na sceni, druga specijalna gošća na koncertu bila je folk diva Lepa Brena.

FOTO: Privatna arhiva

Brena je iz publike došla na scenu i celu dvoranu podigla na noge.

Čim su se čuli prvi taktovi hita "Uđi slobodno" nastao je opšti delirijum.

FOTO: Privatna arhiva

Drugu pesmu koju je folk diva otpevala je "Poželi sreću drugima", a treću numeru "Ja nemam drugi dom" Brena i Bojan zapevali su u duetu.

Pored ova četiri koncerta, Leksington i peti koji je 30. decembra, publika će u njihovoj muzici uživati i naredna tri druženja na istom mestu i sledeće godine.