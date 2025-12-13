Poznati

NAJVEĆA MUZIČKA ZVEZDA VEČERI: Lepa Brena druga specijalna gošća na koncertu "Leksington" benda

Dušan Cakić

13. 12. 2025. u 22:45

POPULARNI muzički pop sastav "Leksington" održao je večeras veliki četvrti po redu koncert u Sava centru.

НАЈВЕЋА МУЗИЧКА ЗВЕЗДА ВЕЧЕРИ: Лепа Брена друга специјална гошћа на концерту Лексингтон бенда

FOTO: Privatna arhiva

Pored pop zvezde Nede Ukraden koja se prva u toku večeri pridružila bendu na sceni, druga specijalna gošća na koncertu bila je folk diva Lepa Brena.

FOTO: Privatna arhiva

 

Brena je iz publike došla na scenu i celu dvoranu podigla na noge.

Čim su se čuli prvi taktovi hita "Uđi slobodno" nastao je opšti delirijum.

FOTO: Privatna arhiva

 

Drugu pesmu koju je folk diva otpevala je "Poželi sreću drugima", a treću numeru "Ja nemam drugi dom" Brena i Bojan zapevali su u duetu.

Pored ova četiri koncerta, Leksington i peti koji je 30. decembra, publika će u njihovoj muzici uživati i naredna tri druženja na istom mestu i sledeće godine.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BIO JE MILJENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?
Poznati

0 0

BIO JE MILjENIK ŽENA: Gde je danas Nebojša Bakočević?

TOKOM osamdesetih i početkom devedesetih Nebojša Bakočević bio je omiljeni glumac svake žene, a onda se iznenada povukao iz javnosti. Nakon više manjih uloga, u "Bošku Buhi" je igrao Dragutina Miloševića Čikala, da tada je tumačio sve važnije i veće uloge. Među najzapaženijima su one u "Zaboravljenima", "Kako je propao rokenrol", "Crnom bombarderu"...

13. 12. 2025. u 08:15

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRŽI IM PREDAVANJE O MOMCIMA: Vujadin zapretio ćerkama - Mirka otkrila detalje iz porodičnog doma

"DRŽI IM PREDAVANjE O MOMCIMA": Vujadin zapretio ćerkama - Mirka otkrila detalje iz porodičnog doma