Tip fudbal

PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Arsenal čuva prvo mesto, Totenhem dolazi po bodove na "Siti graund"...

В.М.

13. 12. 2025. u 12:00

REDAKCIJA TIP-a vam predlaže utakmice 16. kola najjače fudbalske lige sveta.

ПРЕМИЈЕРЛИГАШКИ ТИКЕТ: Арсенал чува прво место, Тотенхем долази по бодове на Сити граунд...

Foto: Profimedia

Premijer liga

Subota

16.00 Čelsi - Everton G 1-2 (1,70)

16.00 Liverpul - Brajton D2+ (1,60)
18.30 Barnli - Fulam X2&0-3 (1,62)
21.00 Arsenal - Vulverhempton 1&|1+&2+ (1,50)

Nedelja

15.00 Kristal palas - Mančester siti GG (1,62)

15.00 Notingem forest - Totenhem X2 (1,53)
15.00 Sanderlend - Njukasl X (3,45)
15.00 Vest hem - Aston vila X2&2+ (1,60)
17.30 Brentford - Lids |1-3&||1-3 (2,00)

Ponedeljak

21.00 Mančester junajted - Bornmut 1 (1,87)

Ukupna kvota: 338,21

Arsenalu je potrebna pobeda da prekine niz kikseva u Premijer ligi, Vulvsi su idealan protivnik za to i sve sem rutinskog trijumfa "tobdžija" bi bilo veliko iznenađenje.

Totenhem je u znatno boljoj formi od Foresta, a i Tomas Frank je više puta ove sezone pokazao da zna kako da postavi ekipu na gostovanjima.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?
Ekonomija

0 4

Kada je keš/refinansirajući kredit najbolja opcija za vas i kakve opcije nude banke u Srbiji?

KEŠ/refinansirajući krediti su često najbrži i najjednostavniji način da dođete do potrebnih sredstava, bilo da se radi o neplaniranim troškovima, refinansiranju postojećih obaveza ili ostvarivanju važnih životnih planova. Pre nego što se odlučite za ovaj vid zaduživanja, važno je da sagledate njegove prednosti i mogućnosti koje nudi. Keš kredit je dobar izbor ukoliko vam je potrebna brza isplata, fiksna mesečna rata i jasno definisan plan otplate.

08. 12. 2025. u 10:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DEDA MI JE ROM: Istina o Prijinom poreklu - ima romske krvi Filip i Brena to znaju, ne smeta im

"DEDA MI JE ROM": Istina o Prijinom poreklu - ima romske krvi "Filip i Brena to znaju, ne smeta im"