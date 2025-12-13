PREMIJERLIGAŠKI TIKET: Arsenal čuva prvo mesto, Totenhem dolazi po bodove na "Siti graund"...
REDAKCIJA TIP-a vam predlaže utakmice 16. kola najjače fudbalske lige sveta.
Premijer liga
Subota
16.00 Čelsi - Everton G 1-2 (1,70)
18.30 Barnli - Fulam X2&0-3 (1,62)
21.00 Arsenal - Vulverhempton 1&|1+&2+ (1,50)
Nedelja
15.00 Kristal palas - Mančester siti GG (1,62)
15.00 Sanderlend - Njukasl X (3,45)
15.00 Vest hem - Aston vila X2&2+ (1,60)
17.30 Brentford - Lids |1-3&||1-3 (2,00)
Ponedeljak
21.00 Mančester junajted - Bornmut 1 (1,87)
Ukupna kvota: 338,21
Arsenalu je potrebna pobeda da prekine niz kikseva u Premijer ligi, Vulvsi su idealan protivnik za to i sve sem rutinskog trijumfa "tobdžija" bi bilo veliko iznenađenje.
Totenhem je u znatno boljoj formi od Foresta, a i Tomas Frank je više puta ove sezone pokazao da zna kako da postavi ekipu na gostovanjima.
