NAUČNICI OBJASNILI: Kako nastaje Zemljin magnetni rep

DA li ste znali da i planete mogu da imaju repove, slično kao komete?

Planeta Merkur, na primer, razvija „natrijumski rep“ koji nastaje zbog Sunčeve svetlosti i solarnog zračenja. Raspršena sunčeva svetlost daje natrijumu svetlonarandžasti sjaj.

Rep Zemlje, iako manje vidljiv od Merkurovog, jednako je važan. Nastaje iz magnetnog polja naše planete, koje stvaraju kretanja istopljenog gvožđa i nikla u spoljašnjem jezgru planete. Kretanje elektrona u atomima stvara mala magnetna polja. Kada su ona usmerena u istom pravcu u spoljašnjem jezgru Zemlje, nastaje veliko magnetno polje oko planete.

Područje koje preseca Zemljino magnetno polje, nazvano magnetosfera, upravlja kretanjem nabijenih čestica u svemiru oko planete i štiti planetu od Sunčevog vetra, objašnjava NASA. Magnetosfera zarobljava plazmu, koja zatim oblikuje Zemljin magnetni rep.

Veruje se da struktura repa predstavlja povratni tok plazme koji nastaje kada Sunčev vetar (plazma koja se neprestano izbacuje sa površine Sunca) udari u magnetosferu i deformiše njen oblik.

Sunčev vetar deformiše Zemljinu magnetosferu pritiskom na dnevnu stranu Zemlje. Noćna strana se izdužuje, poput repa kapljice, stvarajući oblik suze.

Zemljin rep može da dostigne najmanje dva miliona kilometara. Njegova veličina varira u zavisnosti od Sunčevog vetra.

Iako je Zemljin rep proučavalo mnogo svemirskih letelica tokom poslednjih nekoliko decenija, i dalje ostaju brojne nejasnoće. To je pre svega zato što je Zemljin magnetni rep toliko veliki i proteže se najmanje dva miliona kilometara u svemir, na noćnoj strani Zemlje. Kako navode iz Evropske svemirske agencije, jedna svemirska letelica ne može da otkrije sve tajne tako ogromnog područja, prenosi portal “Dnevnik”.

