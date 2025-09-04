Tip fudbal

"KRSTAŠI" SŽELE OSVETU ZA PORAZ NA EVROPSKOM PRVENSTVU: Turska je samo jednom izgubila od današnjeg rivala

Olja Mrkić

04. 09. 2025. u 11:08

GRUZIJA dočekuje Tursku u prvom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, grupa E, na stadionu "Boris Pajčadze Dinamo Arena", u četvrtak od 18:00.

FOTO: Profimedia

Gruzija dolazi posle remija kod kuće, 1:1 sa Zelenortskim Ostrvima i ulazi u ovu kampanju nakon što je završila na 3. mestu u svojoj grupi Lige nacija i izborila opstanak u diviziji B nakon što je deklasirala Jermeniju (3:0 i 6:1) u baražu.

U poslednje tri utakmice "krstaši" su postigli 8 golova i primili 2, a u poslednjih 10 mečeva na svom terenu postigli su 9 golova. Gruzija je u odličnoj formi kod kuće, sa samo jednim porazom u poslednjih 10 mečeva i bez izgubljene na četiri poslednja susreta ovde.

Turska je u prethodnom meču odigrala 1:1 protiv Meksika. Nacionalni tim "zvezde i polumeseca" je završio na 2. mestu u grupi B Lige nacija i obezbedio plasman u grupu A nakon eliminacije Mađarske u baražu.

Oni su u poslednje tri gostujuće utakmice postigli 5 golova, uz 5 pobeda u poslednjih 10 gostovanja i golove u 8 od tih mečeva. Turska je u dobroj formi, sa 3 pobede u poslednje 4 utakmice i samo jednim porazom u šest susreta protiv Gruzije.

Očekuje se otvorena i spektakularna utakmica sa golovima na obe strane.

NAŠ TIP: GG (kvota 1,65)

