"KRSTAŠI" SŽELE OSVETU ZA PORAZ NA EVROPSKOM PRVENSTVU: Turska je samo jednom izgubila od današnjeg rivala
GRUZIJA dočekuje Tursku u prvom kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, grupa E, na stadionu "Boris Pajčadze Dinamo Arena", u četvrtak od 18:00.
Gruzija dolazi posle remija kod kuće, 1:1 sa Zelenortskim Ostrvima i ulazi u ovu kampanju nakon što je završila na 3. mestu u svojoj grupi Lige nacija i izborila opstanak u diviziji B nakon što je deklasirala Jermeniju (3:0 i 6:1) u baražu.
U poslednje tri utakmice "krstaši" su postigli 8 golova i primili 2, a u poslednjih 10 mečeva na svom terenu postigli su 9 golova. Gruzija je u odličnoj formi kod kuće, sa samo jednim porazom u poslednjih 10 mečeva i bez izgubljene na četiri poslednja susreta ovde.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Turska je u prethodnom meču odigrala 1:1 protiv Meksika. Nacionalni tim "zvezde i polumeseca" je završio na 2. mestu u grupi B Lige nacija i obezbedio plasman u grupu A nakon eliminacije Mađarske u baražu.
Oni su u poslednje tri gostujuće utakmice postigli 5 golova, uz 5 pobeda u poslednjih 10 gostovanja i golove u 8 od tih mečeva. Turska je u dobroj formi, sa 3 pobede u poslednje 4 utakmice i samo jednim porazom u šest susreta protiv Gruzije.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Očekuje se otvorena i spektakularna utakmica sa golovima na obe strane.
NAŠ TIP: GG (kvota 1,65)
Ovu i sve druge analize mečeva i najnovije vesti vezane za sport i klađenje možete pročitati i na našoj novoj aplikaciji za Android i iOS
SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!
"Delije" i "grobari". Nebo i zemlja. Nespojivo. Suprotno. Tako je bar to obično. Ali, ovo nisu obična vremena. I, priča koja je pred vama, tome je svedok.
03. 09. 2025. u 18:58
"SRBIJA SE RASPALA ZA 24 SATA"! Sraman tekst Hrvata o Evrobasketu
Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je prva četiri meča na Eurobasketu 2025. godine, na koji je stigla kao veliki favorit za osvajanje zlatne medalje.
03. 09. 2025. u 13:39
KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Svetislav Pešić povukao šokantan potez na Evrobasketu
OSTALA je Srbija bez Bogdana Bogdanovića, nije više izražen favorit za osvajanje Evrobasketa kao pre povrede kapitena, ali...
03. 09. 2025. u 06:28
Komentari (0)