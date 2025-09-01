Tip fudbal

BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika

В.М.

01. 09. 2025. u 10:20

Juče nas je oborio maestralan slobodnjak Soboslaja u završnici meča Liverpul - Arsenal (1:0), ali vraćamo se još jači sa novim tiketom napravljenim isključivo od "ikseva" sa mečeva širom globusa.

G.Šljivić

Ponedeljak

20.00 Dubočica - FAP X (3,25)

21.30 Leganes - Deportivo la Korunja X (2,85)
22.00 Himnasija La Plata - Atletiko Tukuman X (3,20)

Ukupna kvota: 29,64

