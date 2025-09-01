BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
Juče nas je oborio maestralan slobodnjak Soboslaja u završnici meča Liverpul - Arsenal (1:0), ali vraćamo se još jači sa novim tiketom napravljenim isključivo od "ikseva" sa mečeva širom globusa.
Ponedeljak
20.00 Dubočica - FAP X (3,25)
22.00 Himnasija La Plata - Atletiko Tukuman X (3,20)
Ukupna kvota: 29,64
BONUS VIDEO: Kladioničarske priče Milana Đurice
Preporučujemo
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
01. 09. 2025. u 09:50
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
01. 09. 2025. u 08:45
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
01. 09. 2025. u 08:13
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
01. 09. 2025. u 07:05
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila burnija nego ijedna njegova pre.
30. 08. 2025. u 19:32 >> 19:54
ČUDO OD ČOVEKA! Nikola Jokić oborio rekord Srbije na Evrobasketu!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a Nikola Jokić je pritom oborio srpski rekord.
30. 08. 2025. u 19:18
ŠOK! Najnovije vesti sa Evrobasketa o povredi Bogdana Bogdanovića NISU DOBRE!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je danas, a pred utakmicu Srbija - Letonija, naša kuća košarke je saopštila lošu vest.
30. 08. 2025. u 15:31
Komentari (0)