DEJAN STANKOVIĆ: LASK opet na pobedničkoj stazi
* Trener u Austriji, prognozira prvu ligu
MOJ TIP
subota,
GAK – LASK 2
HARTBERG – TIROL 1
Rid – Altah X
nedelja,
BV LINC – RAPID 2
Salcburg – Volfsberger GG, 1
Austrija – Šturm X
Lask seriju od devet trijumfa nije uspeo da produži na gostovanju Hartbergu, gde je igrao 2:2. Verujem da će na terenu Gak da se vrati u pobednički ritam.
Hartberg je bio treći, ali je porazom i remijem pao na šesto mesto. Smatram da će osvojiti tri boda protiv Tirola, u pokušaju da se vrati u vrh.
