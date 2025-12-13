Tip Asova

DEJAN STANKOVIĆ: LASK opet na pobedničkoj stazi

Žarko Urošević

13. 12. 2025. u 11:00

* Trener u Austriji, prognozira prvu ligu

ДЕЈАН СТАНКОВИЋ: ЛАСК опет на победничкој стази

FOTO: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

MOJ TIP

subota, 

GAK – LASK 2

HARTBERG – TIROL 1

Rid – Altah X

nedelja, 

BV LINC – RAPID 2

Salcburg – Volfsberger GG, 1

Austrija – Šturm X

Lask seriju od devet trijumfa nije uspeo da produži na gostovanju Hartbergu, gde je igrao 2:2. Verujem da će na terenu Gak da se vrati u pobednički ritam.

Hartberg je bio treći, ali je porazom i remijem pao na šesto mesto. Smatram da će osvojiti tri boda protiv Tirola, u pokušaju da se vrati u vrh.

