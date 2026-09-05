OBELEŽJE OSLOBODIOCIMA NIŠA POD SKELAMA: Počela obnova simbola grada, uređuje se još 14 spomenika (FOTO)

POSLE gotovo devet decenija, jedan od najpoznatijih simbola Niša dobija novo ruho.

foto: J. Cosin

Na Spomeniku oslobodiocima Niša na Trgu kralja Milana postavljena je skela i započeti su konzervatorsko-restauratorski radovi, kojima će biti sanirana oštećenja nastala tokom decenija izloženosti vremenu.

Obnova spomenika deo je šireg projekta Grada Niša kojim je obuhvaćeno ukupno 15 spomenika i spomen-obeležja na različitim lokacijama u gradu. Za ove radove ugovoreno je 11.151.312 dinara sa PDV-om.

Na samom spomeniku stručnjaci su utvrdili aktivnu koroziju, koja je na pojedinim mestima već oštetila bronzane delove. Predstoji njihova sanacija, ali i sređivanje kamenih blokova postamenta koji su se vremenom pomerili iz prvobitnih ležišta. Posao je poveren firmi „Granit Liješće“ iz Sremske Mitrovice.

Spomenik oslobodiocima Niša podignut je 1937. godine, a njegovo očuvanje jedan je od najznačajnijih zahvata u okviru ovogodišnjeg programa zaštite gradskog spomeničkog nasleđa.

Istorija SPOMENIK oslobodiocima Niša, delo vajara Antuna Augustinčića, postavljen je u znak sećanja na oslobodilačke borbe Niša tokom osmanske vlasti i Prvog svetskog rata. Na vrhu se nalazi konjanik sa zastavom, dok su na srednjem delu prikazane ličnosti i događaji koji su obeležili ovdašnju istoriju - između ostalih, Stevan Sinđelić u Bici na Čegru i Kole Rašić koji poziva Nišlije na ustanak...

Prema podacima Grada, u Nišu je evidentirano oko 55 spomenika kojima su potrebne različite vrste intervencija, od manjih popravki do ozbiljnije sanacije. Aktuelnim projektom obuhvaćeno je njih 15. Članica Gradskog veća zadužena za kulturu Ivana Cvetković ranije je najavila da će se sa obnovom nastaviti i narednih godina.

-Trudićemo se da svake godine otklanjamo te nedostatke kako bismo svim spomenicima kulture, bez obzira na to da li se nalaze u centru grada ili na obodu, vratili stari sjaj - rekla je Cvetković.

Među lokacijama na kojima će se raditi su Tvrđava, Staro groblje i Spomen-park Bubanj. Predviđena je sanacija spomenika žrtvama NATO agresije, spomen-kosturnice u rovu Tvrđave, groba Pavla i Natalije Stojković, kao i spomenika Todoru Milovanoviću na Starom groblju.

foto: J. Cosin

Biće uređene i biste Filipa Filipovića, Jelene Dimitrijević, Ratka Jovića, Milke Protić Line i Branka Miljkovića. Radovi će obuhvatiti i grobnicu 14 poginulih boraca na Sinđelićevom trgu, spomen-tablu generalu Milojku Lešjaninu, spomenik Popu Melentiju i vešanim rodoljubima, kao i kamenu piramidu u Spomen-parku Bubanj.

U okviru istog plana prethodno je demontiran i uklonjen spomenik „Metamorfozis“, posvećen Konstantinu Velikom, koji se nalazio na nišavskom keju.

Iz Grada naglašavaju da se obnovom ne čuva samo izgled spomenika, već i sećanje na događaje i ljude koji su deo istorije Niša.

-Spomenici Niša nisu zaustavljeni u vremenu, oni su živi putokaz ka urbanoj budućnosti koja pamti svoje korene - poručuju iz Grada.