OVDE ĆE POČETI ISPRAĆAJ RATKA MLADIĆA: "Novosti" kod Crkve svetog Luke na Vidikovcu, u kojoj će biti izloženo telo srpskog generala (FOTO)
TELO generala Ratka Mladića u ponedeljak tokom prepodnevnih časova, pre sahrane na Topčiderskom groblju, biće izloženo u Crkvi svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac.
Ekipe javnih prestoničkih preduzeća juče su sređivale i čistile prostor porte, ali i površine u neposrednoj blizini hrama.
Građani će u ponedeljak od 7 sati do podneva biti u prilici da u ovoj beogradskoj crkvi odaju poslednju počast pokojnom generalu.
Reporteri "Večernjih novosti" obišli su juče Crkvu svetog Luke u beogradskoj opštini Čukarica i tamo zatekli ekipe koje su vredno radile na čišćenju i uređenju crkvenog dvorišta, kao i prostora izvan kapije. Oni su kosili travu i orezivali drveće u porti.
Očekuje se da će na sam ispraćaj generala doći desetine hiljada prijatelja, rođaka i poštovalaca. U blizini ove prestoničke crkve juče su bili postavljeni i prenosivi zlatni stubovi sa crvenim užadima, koji se najčešće koriste za kontrolu kretanja velikog broja posetilaca na svečanim i javnim događajima.
General Ratko Mladić po svojoj želji biće sahranjen na Topčiderskom groblju pored svoje ćerke Ane. U neposrednoj blizini ove večne kuće i jednog od najstarijig počivališta u Beogradu, juče su, takođe, bile ekipe javnih preduzeća koje su orezivale drveće u okolnim ulicama. Najverovatnije će tim putem proći povorka od Crkve svetog Luke na Vidikovcu do Topčiderskog groblja.
U blizini porodične grobnice u kojoj će general biti sahranjen juče nisu bila postavljena nikakva vidljiva obeležja. Nije poznato da li će ovih dana ili uoči same sahrane na ovom počivalištu biti organizovane i obezbeđene dodatne mere organizacije.
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