Svet

EVROPA SRLJA U SAMOUNIŠTENJE, SILE UŠLE U RAT PROTIV IRANA: Pokrenuta ofanziva zbog iranskog nuklearnog programa

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

05. 09. 2026. u 00:02

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ČETVRTOG septembra 2026, situacija je dodatno zakomplikovana. SAD, Velika Britanija, Francuska i Nemačka trenutno zajedno guraju rezoluciju u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju kojom bi se Iran prijavio Savetu bezbednosti UN zbog nuklearnog programa.

ЕВРОПА СРЉА У САМОУНИШТЕЊЕ, СИЛЕ УШЛЕ У РАТ ПРОТИВ ИРАНА: Покренута офанзива због иранског нуклеарног програма

Foto: AI generated

SAD, Britanija, Francuska i Nemačka traže da Upravni odbor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) sledeće nedelje usvoji rezoluciju kojom bi se Iran prijavio Savetu bezbednosti UN zbog kršenja obaveza iz režima neširenja nuklearnog oružja. Prema diplomatama i nacrtu teksta koji je video Reuters, to bi bio prvi takav potez posle oko 20 godina.

Zašto sada?

Glavni problem je što IAEA već duže vreme ne može da proveri šta se dogodilo sa iranskim zalihama obogaćenog uranijuma.

Pre američko-izraelskih udara, Iran je imao oko 440,9 kilograma uranijuma obogaćenog do 60%. To je daleko ispod nivoa koji se obično povezuje sa oružjem, ali bi daljim obogaćivanjem moglo da bude dovoljno za materijal za više nuklearnih bojevih glava. IAEA trenutno nema mogućnost da potvrdi gde se taj materijal nalazi i u kakvom je stanju.

Posle udara na iranska nuklearna postrojenja, Teheran nije dozvolio povratak inspektora na ključne bombardovane lokacije, niti potpunu proveru zaliha.

Šta traže Francuska, Nemačka i Britanija?

Ove tri evropske države, zajedno sa SAD, traže od Irana pre svega:

da ispuni obaveze prema IAEA;
da omogući inspektorima pristup nuklearnim postrojenjima;
da dostavi podatke o zalihama obogaćenog uranijuma;
da omogući proveru šta je ostalo posle američko-izraelskih udara.

Britanska vlada je još u junu zajedno sa Francuskom, Nemačkom i SAD podnela rezoluciju kojom je izražena zabrinutost zbog iranskog nepoštovanja obaveza prema IAEA.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

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