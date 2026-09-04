Srbija

POZIV IZ GANIP-A: Audicija za članove izvođačkog ansambla

Dušanka Novković

04. 09. 2026. u 12:31

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POŽAREVAC – Požarevački Gradski ansambal narodnih igara i pesama - GANIP, zbog prevelikog interesovanja, 7. i 8. septembra organizuje audiciju za izvođački ansambl.

ПОЗИВ ИЗ ГАНИП-А: Аудиција за чланове извођачког ансамбла

D.N.

Uslovi koji kandidati treba da ispune jeste da imaju više od 13 godina i da se već bave folklorom. Audicija se održava od 19 sati, u Centru za kulturu, u okviru koga GANIP već godinama radi.

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