Tip Asova

DRAGAN VUKMIR: Debrecin kleca sa Gertom

Žarko Urošević

05. 09. 2026. u 08:00

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* Bivši kapiten MTK, tipuje Mađarsku 1

ДРАГАН ВУКМИР: Дебрецин клеца са Гертом

Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

MOJ TIP

subota, 

MTK - Kišvarda 2-3

PAKŠ - DEBRECIN 1

nedelja, 

Zalaegerseg - Puškaš 3+

Ferencvaroš - Ujpešt 0-2, 1

Đer - Honved X, 2-3

Estonac Ramel Gert, trener Debrecina, nema rezultate kojima bi mogao da se pohvali. Većinu utakmica je izgubio, jer ne uspeva zamisli da prenese igračima.

Ekipi koja iz kola u kolo igra sve lošije, na terenu Pakša ne dajem ni promil šanse čak ni da osvoji bod.

Okršaj Ferencvaroša sa Ujpeštom, nešto je slično kao kod nas, Partizan - Crvena zvezda. Zbog neizvesnosti, svakako par koji nije za tiket.

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