DRAGAN VUKMIR: Debrecin kleca sa Gertom

* Bivši kapiten MTK, tipuje Mađarsku 1

Tobias Jorgensen / Gonzales Photo / Profimedia

MOJ TIP

subota,

MTK - Kišvarda 2-3

PAKŠ - DEBRECIN 1

nedelja,

Zalaegerseg - Puškaš 3+

Ferencvaroš - Ujpešt 0-2, 1

Đer - Honved X, 2-3

Estonac Ramel Gert, trener Debrecina, nema rezultate kojima bi mogao da se pohvali. Većinu utakmica je izgubio, jer ne uspeva zamisli da prenese igračima.

Ekipi koja iz kola u kolo igra sve lošije, na terenu Pakša ne dajem ni promil šanse čak ni da osvoji bod.

Okršaj Ferencvaroša sa Ujpeštom, nešto je slično kao kod nas, Partizan - Crvena zvezda. Zbog neizvesnosti, svakako par koji nije za tiket.