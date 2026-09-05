DRAGAN VUKMIR: Debrecin kleca sa Gertom
* Bivši kapiten MTK, tipuje Mađarsku 1
MOJ TIP
subota,
MTK - Kišvarda 2-3
PAKŠ - DEBRECIN 1
nedelja,
Zalaegerseg - Puškaš 3+
Ferencvaroš - Ujpešt 0-2, 1
Đer - Honved X, 2-3
Estonac Ramel Gert, trener Debrecina, nema rezultate kojima bi mogao da se pohvali. Većinu utakmica je izgubio, jer ne uspeva zamisli da prenese igračima.
Ekipi koja iz kola u kolo igra sve lošije, na terenu Pakša ne dajem ni promil šanse čak ni da osvoji bod.
Okršaj Ferencvaroša sa Ujpeštom, nešto je slično kao kod nas, Partizan - Crvena zvezda. Zbog neizvesnosti, svakako par koji nije za tiket.
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