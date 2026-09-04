ANKETA O PRISTUPAČNOSTI: Leskovac sagledava iskustva i potrebe građana

Lokalna samouorava u Leskovcu sprovodi anketu o pristupačnosti sa ciljem da bolje sagleda iskustva i potrebe građana i željom da stekne bolji uvid u oblasti u kojima su potrebna dalja unapređenja.

I. Mitić

Anketa se sprovodi elektronski putem kao sastavni deo procesa izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje pristupačnosti grada, a podržava ga Stalna konferencija gradova i opština.

Krajnji cilj je da svi građani mogu bezbedno, samostalno i ravnopravno da se kreću, da koriste javne prostore, objekte, usluge i informacije, bez obzira na godine, invaliditet ili druge teškoće u kretanju i komunikaciji.