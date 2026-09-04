VUČIĆ OTKRIO: Neće nas primiti u EU
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je kako Srbija neće biti primljena u EU.
Predsednik Vučić kaže da je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov bio u pravu kada je rekao da je pitanje hoće li Srbija u budućnosti biti u EU.
- Što se mene tiče, ja od toga neću da odustanem. Odgovoran čovek mora da sarađuje. Bićemo na evropskom putu, to je jedino moguće. A, da li će oni nas da prime? Pa, neće! - kaže Vučić.
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