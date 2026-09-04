Politika

VUČIĆ OTKRIO: Neće nas primiti u EU

В.Н.

04. 09. 2026. u 21:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je kako Srbija neće biti primljena u EU.

ВУЧИЋ ОТКРИО: Неће нас примити у ЕУ

Foto: Printskrin Informer TV

Predsednik Vučić kaže da je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov bio u pravu kada je rekao da je pitanje hoće li Srbija u budućnosti biti u EU.

- Što se mene tiče, ja od toga neću da odustanem. Odgovoran čovek mora da sarađuje. Bićemo na evropskom putu, to je jedino moguće. A, da li će oni nas da prime? Pa, neće! - kaže Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ostoja Mijailović otkrio budžet Partizana za narednu sezonu

Ostoja Mijailović otkrio budžet Partizana za narednu sezonu