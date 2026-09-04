SMEDEREVO VAZDA OTVORENO: Objavljen program 139. „Smederevske jeseni“ koja se održava narednog vikenda

U Smederevu će od 11. do 13. septembra biti održana 139. „Smederevska jesen“. Program manifestacije obuhvata brojne izložbe, koncerte, nastupe različitih izvođača, sportska takmičenja i ostale zanimljive sadržaje za sve generacije.

Foto: N. Živanović

Svečano otvaranje manifestacije je u petak, 11. septembra u 20 časova u Malom gradu Smederevske tvrđave. Posetioce očekuje koncert Jelene Tomašević i Ivana Bosiljčića, uz pratnju simfonijskog orkestra.

Nakon toga, od 22 časa, na Gradskom trgu uslediće koncert grupe Crvena jabuka.

Najzanimljiviji deo programa u petak, koji označava početak Smederevske jeseni je svečani defile ,,Smederevo vazda otvoreno“ u Karađorđevoj ulici od 18 časova.

U subotu, 12.septembra, na Gradskom trgu su večernji koncerti Jovana Perića i Halida Muslimovića, a u nedelju 13.septembra, posetioci će uživati u nastupu Ive Grujin i Vesne Zmijanac.

U danima održavanja 139. Smederevske jeseni, pored izložbi voća, grožđa i vina, gosti će biti u prilici da obiđu i izložbe ,,Seoska dvorišta“ u Smederevskoj tvrđavi i Privrednu izložbu koja će biti priređena u holu Centra za kulturu.

U prepodnevnim satima, na Gradskom trgu najmlađe posetioce očekuju prigodni dečji programi, a do večernjih sati na bini će se smenjivati brojna kulturno-umetnička društva.

Kroz program ,,Viteštvu u čast“ u Malom gradu Smederevske tvrđave predstaviće se učesnici viteških turnira, čuvari starih zanata, slikarskih veština uz prigodne muzičke sadržaje.

Posetioci će biti u prilici da uživaju u panoramskom razgledanju grada sa Dunava, a biće organizovani i turistički obilasci vile ,,Zlatni breg“, nekadašnje letnje rezidencije dinastije Obrenović.