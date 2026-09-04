MILICA DOMAĆIN NA OGNJIŠTU PRADEDOVA: Porodica Katić iz Donje Trešnjice, bez mehanizacije, živi isključivo od poljoprivrede (FOTO)

VREDNA Milica Katić iz Donje Trešnjice, kod Malog Zvornika, sa čijih se brda vidi Drina, sa troje čeljadi i još troje ukućana, neumorno, ali odlučno i vedro vodi domaćinstvo, koje živi, isključivo, od poljoprivrede.

Foto: V. Mitrić

Sve se, veli Milica, radi ručno, nemaju mehanizaciju, ali sve stižu da urade na vreme kao njihovi preci na čijem im ognjištu život teče. Imaju dve krave, dosta živine i svinja. Posla, kako se kaže u narodu, i preko glave.

- Svi hrle u grad, beže od dela i poljoprivrede, a, eto, meni to niti je padalo na pamet ranije, niti sad - priča nam Milica. - Sloga, ljubav i pažnja kod nas, u našem toplom domu, stoluju. I, to nas čini zadovoljnim, a bogami, i srećnim. Puno mi je srce što smo svoji na svome, nemamo gazdu, ni od koga ne zavisimo. I sve je mnogo lakše kad si svoj gazda.

Milica i stariji ukućani imaju veliku pomoć svoje divne dece, Anđelije, Pavla i Marka, koji imaju 7, 8 i 12 godina. Ova vredna i brižna majka, uz sve poslove, svakog dana, u školu vozi svoju decu, makadamom koji je nešto poput šumskog puta, čija je dužina oko pet kilometara.

Deca stižu na vreme u školu, a posle škole, uz učenje i obavljanje domaćih zadataka, slede redovne obaveze u kući i u domaćinstvu. Tačno se zna ko šta radi. I, čine to pevajući.

- Istina, kada nam dođe, uz sve poslove u staji, bašti, oboru i živinarniku, berba maline, pa kupljenje sena, nije lako, ali složno, sve izguram kako treba - priča zadovoljno i ponosno Milica Katić, žena koja liči na heroinu naših dana.

Rade i žive s verom

- NEMA hleba od kuknjave, niti gledanja samo u nebo, jer kako rekoše naši stari "Bog daje, ali ne unosi u ambar". Čuvaj se i Bog te čuva, radi i Bog će da ti pomogne. I, tako živimo i lepo nam je - zadovoljno priča Milica Katić.