MILICA DOMAĆIN NA OGNJIŠTU PRADEDOVA: Porodica Katić iz Donje Trešnjice, bez mehanizacije, živi isključivo od poljoprivrede (FOTO)
VREDNA Milica Katić iz Donje Trešnjice, kod Malog Zvornika, sa čijih se brda vidi Drina, sa troje čeljadi i još troje ukućana, neumorno, ali odlučno i vedro vodi domaćinstvo, koje živi, isključivo, od poljoprivrede.
Sve se, veli Milica, radi ručno, nemaju mehanizaciju, ali sve stižu da urade na vreme kao njihovi preci na čijem im ognjištu život teče. Imaju dve krave, dosta živine i svinja. Posla, kako se kaže u narodu, i preko glave.
- Svi hrle u grad, beže od dela i poljoprivrede, a, eto, meni to niti je padalo na pamet ranije, niti sad - priča nam Milica. - Sloga, ljubav i pažnja kod nas, u našem toplom domu, stoluju. I, to nas čini zadovoljnim, a bogami, i srećnim. Puno mi je srce što smo svoji na svome, nemamo gazdu, ni od koga ne zavisimo. I sve je mnogo lakše kad si svoj gazda.
Milica i stariji ukućani imaju veliku pomoć svoje divne dece, Anđelije, Pavla i Marka, koji imaju 7, 8 i 12 godina. Ova vredna i brižna majka, uz sve poslove, svakog dana, u školu vozi svoju decu, makadamom koji je nešto poput šumskog puta, čija je dužina oko pet kilometara.
Deca stižu na vreme u školu, a posle škole, uz učenje i obavljanje domaćih zadataka, slede redovne obaveze u kući i u domaćinstvu. Tačno se zna ko šta radi. I, čine to pevajući.
- Istina, kada nam dođe, uz sve poslove u staji, bašti, oboru i živinarniku, berba maline, pa kupljenje sena, nije lako, ali složno, sve izguram kako treba - priča zadovoljno i ponosno Milica Katić, žena koja liči na heroinu naših dana.
Rade i žive s verom
- NEMA hleba od kuknjave, niti gledanja samo u nebo, jer kako rekoše naši stari "Bog daje, ali ne unosi u ambar". Čuvaj se i Bog te čuva, radi i Bog će da ti pomogne. I, tako živimo i lepo nam je - zadovoljno priča Milica Katić.
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