TAČNO U 9 ČASOVA: Vučić danas obilazi lokaciju za izgradnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Niš
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obići će danas lokaciju za izgradnju nove zgrade Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, saopšteno je iz službe za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Prezentacija projekta i obilazak lokacije za izgradnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Niš i dve javne garaže u Bulevaru Zorana Đinđića u Nišu počeće u 9 časova.
Nakon toga, kako je najavljeno, predsednik Vučić će od 9.30 časova obići završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš - faza 2.
(Tanjug)
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