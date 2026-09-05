TAČNO U 9 ČASOVA: Vučić danas obilazi lokaciju za izgradnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Niš

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obići će danas lokaciju za izgradnju nove zgrade Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, saopšteno je iz službe za saradnju sa medijima predsednika Republike.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

Prezentacija projekta i obilazak lokacije za izgradnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Niš i dve javne garaže u Bulevaru Zorana Đinđića u Nišu počeće u 9 časova.

Nakon toga, kako je najavljeno, predsednik Vučić će od 9.30 časova obići završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš - faza 2.



(Tanjug)