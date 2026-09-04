VUČIĆ RASKRINKAO HAG: Koliko se para nosilo sudijama za presude
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji Srpski dnevnik na Informer TV.
Predsednik je istakao da će 16. biti "Vidovdan".
- Znate šta nama kažu prevaranti iz ovih zapadnih zemalja. Kažu da nema veze i da imaju presude za Mladića, a za Nasera Orića, Gotovinu nemaju... Pa, nema zato što su presudama sudija preinačavali presude 3:2 političkim nalozima. Čak se govorilo koliko se para nosilo u Haški tribunal za te presude. Oni misle da igraju simultanku u kojoj svi ostali moraju da igraju bez dame, a ja neću da prihvatim igru ni bez pešaka zato što je onda jasno šta su sve ovo vreme radili. Lepo da se mi time više ne bavimo, da znamo da međunarodna pravda i međunarodno pravo ne postoje za sva ta 4-5 tribunala, sudova, raznih, i ovako i onako. I lepo da mi verujemo u svoje zakonodavstvo i da se ne mešamo više u ta posla - naveo je Vučić.
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