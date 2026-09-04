SERGEJ MILINKOVIĆ SAVIĆ HEROJ AL HILALA! Srbin pogodio u pobedi vicešampiona Saudijske Arabije
Fudbaleri Al Hilala pobedili su večeras u gostima Al Šabab rezultatom 2:0 u meču petog kola saudijskog prvenstva.
Domaća ekipa je povela u 53. minutu golom reprezentativca Srbije Sergeja Milinkovića Savića.
Konačan rezultat postavio je Ruben Neveš u 87. minutu iz penala.
Milinković Savić je ove sezone postigao po gol na četiri od pet utakmica u saudijskoj ligi, a zabeležio je i jednu asistenciju.
Al Hilal je vodeći na tabeli saudijskog prvenstva sa 15 bodova, dok je Al Šabab na 13. mestu sa tri.
U sledećem kolu, Al Hilal će dočekati Neom, a Al Šabab će gostovati Al Holodu.
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