Fudbal

SERGEJ MILINKOVIĆ SAVIĆ HEROJ AL HILALA! Srbin pogodio u pobedi vicešampiona Saudijske Arabije

Filip Milošević

04. 09. 2026. u 22:14

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Fudbaleri Al Hilala pobedili su večeras u gostima Al Šabab rezultatom 2:0 u meču petog kola saudijskog prvenstva.

СЕРГЕЈ МИЛИНКОВИЋ САВИЋ ХЕРОЈ АЛ ХИЛАЛА! Србин погодио у победи вицешампиона Саудијске Арабије

FOTO: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Domaća ekipa je povela u 53. minutu golom reprezentativca Srbije Sergeja Milinkovića Savića.

Konačan rezultat postavio je Ruben Neveš u 87. minutu iz penala.

Milinković Savić je ove sezone postigao po gol na četiri od pet utakmica u saudijskoj ligi, a zabeležio je i jednu asistenciju.

Al Hilal je vodeći na tabeli saudijskog prvenstva sa 15 bodova, dok je Al Šabab na 13. mestu sa tri.

U sledećem kolu, Al Hilal će dočekati Neom, a Al Šabab će gostovati Al Holodu.

 

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