PRVI KIKS MURINJA NAKON POVRATKA U REAL: Betis slavio, Mbape tragičar
Fudbaleri Betisa naneli su prvi poraz Žozeu Murinju od kako se vratio u Real Madrid (1:0).
Žoze Murinjo vratio se u Real Madrid, ali je pobednički niz portugalskog stručnjaka prekinut već u četvrtom kolu Primere. Betis je pobedio goste iz prestonice Španije 1:0 (0:0) posle triler završnice.
Betis je do vođstva od 1:0 došao u 81. minutu golom Troja Perota. Zatim sledi "infarkt" završnica. Prvo je Karlos Espi "doneo" izjednačenje kraljevskom klubu u 87. minutu da bi nakon VAR intervencije utvrđeno da je bio u ofsajdu i pogodak je poništen.
Do kraja susreta madriđani su nastavili sa žestokim pritiskom i napadima, a u trećem minutu nadoknade Vinisijus je izborio penal za goste. Kilijan Mbape je uzeo loptu u ruke, šutirao u donji levi ugao gola Valjesa koji se bacio kao "mačka" i zaustavio udarac Francuza.
Real je tako kiksnuo već u četvrtom kolu La lige, pa će Barselona imati priliku u nedelju od 16.15 pobedom nad Valensijom da se osamostali na vrhu tabele.
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