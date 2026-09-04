uživoKIKINDSKE TAMBURAŠKE SVEČANOSTI: Večeras i sutra sviraju „Gospon tamburaši“ i „La banda“
Na kraju ove sedmice Kikinda će dva dana biti u znaku tambure, jer Kulturni centar u petak i subotu, 4. i 5. septembra, organizuje „Kikindske tamburaške svečanosti“.
Koncerti će se održavati u dvorištu ustanove, a prvog dana, u 20 sati, nastupiće muški sastav „Gospon tamburaši“ iz Novog Sada, koji će svirati tradicionalnu tamburašku i narodnu muziku, evergrin i pop pesme, kao i transkripcije klasične muzike, u svom stilu.
Sutra u isto vreme, sviraće ženski tamburaški ansambl „La banda“ poznat po izvođenju popularne, filmske, autorske, disko i odabrane muzike narodnog žanra. Sastav čine devojke iz različitih kraheva Srbije koje žive u Novom Sadu, pa svaka donosi po nešto od ličnog temperamenta. Ulaznice za oba događaja neće se naplaćivati. „Tamburaške svečanosti“ Kulturni centar orgnaizuje uz podršku lokalne samouprave i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.
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