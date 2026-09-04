Fudbal

NA ISAKOV POGON: Šveđanin "plesao" na Portmen roudu i doneo Liverpulu prvu pobedu ove sezone (VIDEO)

Vukašin Miljković

04. 09. 2026. u 22:53

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TREĆE kolo Premijer lige otvoreno je rutinskim trijumfom Liverpula na gostovanju Ipsivču rezultatom 2:0 (2:0).

НА ИСАКОВ ПОГОН: Швеђанин плесао на Портмен роуду и донео Ливерпулу прву победу ове сезоне (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Dave Shopland

Pitanje pobednika bilo je rešeno već nakon deset minuta, jer je toliko trebalo Isaku da postigne dva gola i nametne ritam "redsima" na Portmen roudu.

Prvo je "probušio" Sherpena jakim udarcem unutar šesnaesterca, dok se kod drugog pogotoka odlično otvorio i rutinski završio sjajnu kontru Liverpula.

Kod oba gola asistent mu je bio Kodi Gakpo, igrač koji je bio nadomak prelaska u Siti krajem prelaznog roka, ali zbog toga što mu šestostruki prvak Evrope nije pronašao zamenu, ostao je na "Enfildu".

Nakon tog blic kriga Liverpula usledila je dosta mirnija utakmica, bez puno dešavanja, Liverpul je bez ikakvih problema priveo meč kraju i osvojio bitna tri boda.

Ovo je bio prvenac za Andonija Iraolu na klupi redsa i dosta će mu značiti na samopouzdanju, kao i igračima, nakon dva uvodna remija sa Njukaslom i Notingem forestom.

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