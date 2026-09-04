SPOMENIK PATRIJARHU PAVLU U SREMSKOJ KAMENICI: Prepoznatljiva figura u bronzi sa žezlom u levoj ruci

SAVET za kulturu i informisanje na današnjoj sednici utvrdio je Predlog odluke o podizanju spomenika blaženopočivšem patrijarhu srpskom Pavlu u Sremskoj Kamenici i uputio ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje.

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Prema utvrđenom Predlogu, patrijarhu Pavlu podiže se spomenik u Sremskoj Kamenici, donacija Vladimira Teodorovića Gradu Novom Sadu. Spomenik koji čini prepoznatljiva figura nekadašnjeg poglavara SPC sa žezlom u levoj ruci, izlivena u bronzi, na postamentu, podiže se u porti Hrama Svetog proroka Ilije.

Na postamentu će na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, biti ispisan tekst: „PATRIJARH SRPSKI PAVLE, 1914 – 2009, „Budimo ljudi, nikada neljudi.“ U SLAVU BOŽIJU I VEČNI SPOMEN, S LjUBAVLjU I BLAGODARNOŠĆU, VERNI SRPSKI NAROD. Ktitor Vladimir Teodorović, Leta Gospodnjeg 2026.“

Utvrđivanju Predloga prethodilo je razmatranje mišljenja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada i JP „Urbanizam“, a povodom podnete inicijative Vladimira Teodorovića za podizanje spomenika patrijarhu Pavlu u Sremskoj Kamenici.