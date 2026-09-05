UKRAJINSKA vojska već u oktobru neće moći da primi plate, jer u budžetu Ministarstva odbrane nedostaje čak 27 milijardi dolara i rukovodstvo zemlje nikako ne može da zatvori tu rupu.

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Rukovodilac Komiteta za finansije ukrajinskog parlamenta Danil Getmancev kaže da zasada nemaju rešenje problema i sve zavisi od saveznika iz zapadne Evrope hoće li uskočiti u pomoć, iako se oni zasada ne žure.

- Ne moženo da sakupimo toliko poreza da isplatimo penzije i plate medicinarima i prosvetnim radnicima, a kamoli da izdržavamo veliku armiju. Već petu godinu za njihove plate i penzije dobijamo novac iz EU i kredite Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) - veli Getmancev.

Iz Evrope insistiraju da se u Ukrajini uvedu carine na sve pošiljke iz inostranstva. Do sada se nije plaćala carina na pošiljke jeftinije od 150 evra, a takvih je oko 75 miliona. Međutim, parlamentarci kažu da to ne može da reši problem čak i kad bi se sve operezovalo, jer su ogromni vojni troškovi. Ali zakon po kome bi se na to plaćala carina dva puta nije dobio dovoljan broj glasova.

Evropa insistira da se mora uvesti carina inače Ukrajina neće dobiti od Brisela 3,7 milijardi evra. Takav uslov postavlja i MMF, koji je blokirao 700 miliona dolara.

Za praznu državnu kasu saradnici predsednika Vladimira Zelenskog optužuju bivšeg ministra odbrane Mihaila Fjodorova jer je, navodno, za pola godine potrošio na dronove godišnji vojni budžet Ukrajine.

Poseta pod znakom pitanja Planirana poseta Kijevu specijalnih izaslanika predsednika SAD Donalda Trampa, Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, 5. i 6. septembra dovedena je u pitanje pošto je, prema navodima medija, Vitkof izrazio zabrinutost zbog bezbednosne situacije.

Zelenski se našao pred velikim problemom neposlušnosti parlamentaraca. Donedavno je njegova partija Sluga naroda, koja ima većinu u Vrhovnoj radi, poslušno glasala za sve što bi stiglo kao direktiva iz predsedničke administracije.

Na poslednjem glasanju u parlamentu kad je trebalo da se usvoji zakon o carinama na sve pošiljke poslanici opozicionih partija Evrosolidarnost sa bivšim predsednikom Petrom Porošenkom na čelu, Otadžbina, čiji je lider bivša premijerka Julija Timošenko, kao i partija Golos nisu dali nijedan glas.Ukrajinski novinari tvrde da te tri opozicione partije najviše žele sadašnju smenu vlasti u Ukrajini.

- Ne treba kriviti samo opoziciju, jer za zakon koji je forsirala predsednička administracija nije glasao 71 poslanik vladajuće partije Zelenskog Sluga naroda - kaže Jaroslav Železnjak.

Neposlušnost poslanika vladajuće partije je moćan udarac na autoritet Vladmira Zelenskog i dokaz rapidnog pada njegovog rejtinga.