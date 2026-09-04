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RUSKO "VANZEMALJSKO" NAORUŽANJE BIĆE PRIKAZANO SVETU ZA DVA DANA: Evo šta će moćni Su-57E moći da lansira - Sila 22. veka

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

04. 09. 2026. u 00:02

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RUSIJA će na aeromitingu El Alamein International Airshow 2026 u Egiptu prvi put predstaviti stelt-bespilotne letelice namenjene za lansiranje sa ruskog lovca pete generacije Su-57E, saopšteno je iz pres-službe „Rosteha“.

РУСКО ВАНЗЕМАЉСКО НАОРУЖАЊЕ БИЋЕ ПРИКАЗАНО СВЕТУ ЗА ДВА ДАНА: Ево шта ће моћни Су-57Е моћи да лансира - Сила 22. века

Foto Vikipedija/Anna Zvereva/Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57

Ruska državna korporacija je ranije saopštila da će na izložbi u Egiptu lovac Su-57E prvi put biti predstavljen sa principijelno novim naoružanjem.

 - Državna korporacija Rosteh će održati svetsku premijeru višenamenskih stelt-bespilotnih letelica namenjenih za lansiranje sa borda lovca pete generacije Su-57. Ovi proizvodi biće predstavljeni na Međunarodnom avio-kosmičkom salonu El Alamein International Airshow 2026 - navodi se u saopštenju „Rosteha“.

Međunarodni avio-kosmički salon El Alamein International Airshow 2026 biće održan na teritoriji međunarodnog aerodroma u egipatskom gradu El Alamejn od 8. do 10. septembra.

Jedinstvenu rusku izložbenu postavku organizovaće kompanija „Rosoboroneksport“.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

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