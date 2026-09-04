DOMAĆI - STRANCI 4:0: Osmorica "uvoznih" trenera sedelo na klupama večitih u derbijima, skor očajan

ŠPANSKI stručnjak na klupi Crvene zvezde Albert Rijera stupa na usijanu pozornicu srpskog fudbala sa jasnom misijom: da sruši "kletvu" koja duže od dve decenije parališe inostrane trenere u večitom derbiju. U nedelju (19.00), stadionu "Rajko Mitić" biće svedok istorije.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Kada stručnjak sa Majorke zakorači pored aut-linije crveno-belih, postaće tek osmi trener van eks-Ju prostora koji je dobio priliku da vodi jednog od dva srpska giganta u ovom veku, u najvažnijem meču. Pred njim je i psihološki bedem, koji su pre njega bezuspešno pokušavali da preskoče brojni "uvozni" stručnjaci - Valter Zenga (Italija), Zdenjek Zeman (Češka), Barak Bahar (Izrael), Rikardo Sa Pinto (Portugalija), Lotar Mateus (Nemačka), Jirgen Reber (Nemačka) i Avram Grant (Izrael).

Statistika je nemilosrdna pridošlicama: stranci na klupama bilo kog od naša dva velikana nikada nisu trijumfovali protiv srpskih trenera! Jedini inostrani stručnjak koji je iskusio slast pobede u večitom derbiju bio je Valter Zenga 2005. godine, ali je on tada savladao drugog stranca - Nemca Jirgena Rebera. Kada god bi preko puta imali domaćeg stratega, legionari su doživljavali brodolome. To jasno pokazuje da inostrani šabloni teško prolaze u specifičnom ambijentu srpske fudbalske svetkovine, dok je u okršaju stranaca i domaćih trenera još surovije - 4:0.

FOTO: M. Vukadinović Tekst potpisa

Samo Zenga došao do tri boda, ali sa protivničke strane je tada takođe bio "uljez", Reber

Sada ta tradicija postaje i jak saveznik šefa struke Partizana, Saše Ilića. Legendarni kapiten i apsolutni rekorder po broju odigranih derbija savršeno oseća kucanje srca ove utakmice, dok će za Rijeru ovo biti potpuno vatreno krštenje.Svaki pokušaj uvođenja evropske taktike bez razumevanja lokalnog mentaliteta završavao se bolno.

Prvi "sudar svetova" dogodio se 20. aprila 2003. godine. Čuveni Lotar Mateus stigao je u Partizan kao velika svetska zvezda, ali ga je Zoran Filipović dočekao na "Marakani" i taktički spakovao u poraz od 2:0. Iako je Nemac kasnije napravio istorijski uspeh plasmanom u Ligu šampiona, u sledećem derbiju ga je do nogu potukao i Slavoljub Muslin istim rezultatom (2:0).

Španac Rijera pod teretom tradicije koja je počela da se piše još pre 23 godine

Najsvežija opomena za Rijeru je sudbina Baraka Bahara. Izraelac je stigao kao projekat za Ligu šampiona, ali je pao na ispitu koji navijači najmanje praštaju. Poraz od čete Igora Duljaja (2:1) u Humskoj koštao ga je posla u roku od nekoliko sati. Španac trenutno nema tu vrstu egzistencijalnog pritiska na klupi, maltene je tek stigao na "Marakanu", ali ambijent Zvezde ne trpi prosečnost - kod navijača domaćih pobeda se u nedelju podrazumeva.

FOTO: M. Vukadinović Tekst potpisa

Samo Zeman nije dočekao JEDINI stranac, koji je sedeo na klupi bilo kog od dva najveća naša tima, a da nije dobio priliku da bude deo derbija bio je Zdenjek Zeman. Čeh je potrajao na klupi crveno-belih pet mečeva, tako da je otkaz dobio 6. septembra 2008, manje od mesec dana pre prvog okršaja.

To je pokušao da ostvari i Portugalac Rikardo Sa Pinto sa crveno-belima 2013. kada je imao niz od osam uzastopnih pobeda, i prišao Partizanu na samo dva poena zaostatka pre 144. večitog derbija u Humskoj. Ipak, strateg crno-belih Vuk Rašović tada je očitao lekciju stranoj struci. Meč je prelepim golom iz slobodnog udarca u 90. minutu rešio Miloš Jojić i time je u direktnom dvoboju srušio Zvezdine snove o preokretu i obezbedio Partizanu šestu uzastopnu titulu.

FOTO: M. Vukadinović

Kao poseban kuriozitet ove sumorne tradicije izdvaja se i duel iz maja 2012. godine, koji se sa punim pravom može smatrati još jednim okršajem stranaca. Tada je na klupi crno-belih sedeo Izraelac Avram Grant, dok je sa druge strane Crvenu zvezdu predvodio Robert Prosinečki. Iako je Žuti fudbalska ikona ovih prostora, formalno kao hrvatski stručnjak spada u kategoriju trenera iz eks-ju regiona. U tom taktičkom nadmudrivanju inostrane struke, Prosinečki je uspeo da potpuno ukroti Grantov tim i odnese ceo plen iz Humske pobedom od 1:0. To je samo još jedan dokaz da su za strance čak i međusobni okršaji na našem tlu bivali nepredvidivi i surovi.

Svi mečevi L. Mateus - Z. Filipović 0:2 120. derbi 20. april 2003. L. Mateus - S. Muslin 0:2 121. derbi 8. novembar 2003. V. Zenga - J. Reber 2:0 125. derbi 15. oktobar 2005. V. Zenga - J. Reber 0:0 126. derbi 1. april 2006. A. Grant - R. Prosinečki 0:1 142. derbi 5. maj 2012. R. Sa Pinto - V. Rašović 0:1 144. derbi 18. maj 2013. B. Bahar - I. Duljaj 1:2 171. derbi 20. decembar 2023.