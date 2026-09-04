JOGURT PITA SA BOROVNICAMA: Mirisna, kremasta i sočna
Ako volite voćne, kremaste kolače koji nisu preteški — sačuvajte ovaj recept, sigurno ćete mu se vraćati.
Sastojci
Za testo:
- 400 gr brašna
- 90 gr šećera
- 1 prašak za pecivo
- prstohvat soli
- 200 gr maslaca
- 2 žumanceta
- 1–2 kašičice kisele pavlake
Umesite testo i podelite ga na dva dela. Jedan deo stavite u frižider, a drugi u zamrzivač. Testo koje je bilo u frižideru razvijte i utisnite u pleh koji ste prethodno premazali maslacem i posuli brašnom.
Za krem:
- 4 belanceta
- 100 gr šećera
- 1 burbon vanilin šećer
- narendana korica 1 limuna
- 2 kisele pavlake (ukupno 400 g)
- 2 čvrsta ili grčka jogurta (ukupno 400 g)
- 30 gr gustina
- 350 gr borovnica
Belanca umutite sa šećerom i vanilin šećerom u čvrst sneg. Dodajte ostale sastojke i lagano sjedinite. Krem izlijte preko testa, rasporedite borovnice, a preko svega narendajte drugu polovinu testa. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30 minuta. Ostavite da se dobro ohladi, isecite na kocke i uživajte u svakom zalogaju.
Prijatno!
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