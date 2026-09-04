Peciva i pite

JOGURT PITA SA BOROVNICAMA: Mirisna, kremasta i sočna

Milena Tomasevic

04. 09. 2026. u 07:00

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Ako volite voćne, kremaste kolače koji nisu preteški — sačuvajte ovaj recept, sigurno ćete mu se vraćati.

ЈОГУРТ ПИТА СА БОРОВНИЦАМА: Мирисна, кремаста и сочна

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:

  • 400 gr brašna
  • 90 gr šećera
  • 1 prašak za pecivo
  • prstohvat soli
  • 200 gr maslaca
  • 2 žumanceta
  • 1–2 kašičice kisele pavlake

Umesite testo i podelite ga na dva dela. Jedan deo stavite u frižider, a drugi u zamrzivač. Testo koje je bilo u frižideru razvijte i utisnite u pleh koji ste prethodno premazali maslacem i posuli brašnom.

Za krem:

  • 4 belanceta
  • 100 gr šećera
  • 1 burbon vanilin šećer
  • narendana korica 1 limuna
  • 2 kisele pavlake (ukupno 400 g)
  • 2 čvrsta ili grčka jogurta (ukupno 400 g)
  • 30 gr gustina
  • 350 gr borovnica 

Belanca umutite sa šećerom i vanilin šećerom u čvrst sneg. Dodajte ostale sastojke i lagano sjedinite. Krem izlijte preko testa, rasporedite borovnice, a preko svega narendajte drugu polovinu testa. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30 minuta. Ostavite da se dobro ohladi, isecite na kocke i uživajte u svakom zalogaju. 

Prijatno!

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