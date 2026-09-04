JOGURT PITA SA BOROVNICAMA: Mirisna, kremasta i sočna

Ako volite voćne, kremaste kolače koji nisu preteški — sačuvajte ovaj recept, sigurno ćete mu se vraćati.

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Sastojci

Za testo:

400 gr brašna

90 gr šećera

1 prašak za pecivo

prstohvat soli

200 gr maslaca

2 žumanceta

1–2 kašičice kisele pavlake

Umesite testo i podelite ga na dva dela. Jedan deo stavite u frižider, a drugi u zamrzivač. Testo koje je bilo u frižideru razvijte i utisnite u pleh koji ste prethodno premazali maslacem i posuli brašnom.

Za krem:

4 belanceta

100 gr šećera

1 burbon vanilin šećer

narendana korica 1 limuna

2 kisele pavlake (ukupno 400 g)

2 čvrsta ili grčka jogurta (ukupno 400 g)

30 gr gustina

350 gr borovnica

Belanca umutite sa šećerom i vanilin šećerom u čvrst sneg. Dodajte ostale sastojke i lagano sjedinite. Krem izlijte preko testa, rasporedite borovnice, a preko svega narendajte drugu polovinu testa. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 30 minuta. Ostavite da se dobro ohladi, isecite na kocke i uživajte u svakom zalogaju.

Prijatno!