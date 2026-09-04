Šou na US Openu! Sabalenka zaustavila meč zbog mirisa marihuane (VIDEO)

Neobična situacija obeležila je duel trećeg kola US opena između Arine Sabalenke i Kamile Rahimove. Prva teniserka sveta zatražila je kratku pauzu nakon što je sa tribina počeo da se širi jak miris marihuane.

FOTO: Tanjug/AP/Adam Hunger

Sabalenka je u tom trenutku vodila 3:0, kada je prišla glavnom sudiji i ukazala na problem koji joj je, kako je navela, remetio koncentraciju.

- Veoma je jako - rekla je Beloruskinja, jasno stavivši do znanja da joj miris smeta tokom igre.

Pušenje je zabranjeno u kompleksu US opena, iako je rekreativna upotreba marihuane za punoletne osobe legalna u državi Njujork. Stadion "Luis Armstrong" nalazi se u blizini parka Flašing Medouz–Korona, pa se slične situacije sa mirisom marihuane na terenima već dešavale.

Aryna Sabalenka frenó su partido en el US Open por un espectador que estaba fumando marihuana en la tribuna.



​🗣 "Es muy fuerte".



​Cosas que pasan en Nueva York. pic.twitter.com/iZ02IIyUab — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 4, 2026

Njujork je još jednom pokazao da na velikim sportskim događajima može da priredi i potpuno neočekivane scene.

Meč je završen rezultatom 2:0 (6:3, 6:4) za Sabalenku koja se tako bez većih problema plasirala u narednu rundu i u laganom ritmu nastavlja pohod na treću uzastopnu titulu na US Openu.