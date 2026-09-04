Tenis

Šou na US Openu! Sabalenka zaustavila meč zbog mirisa marihuane (VIDEO)

В.М.

04. 09. 2026. u 18:55

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Neobična situacija obeležila je duel trećeg kola US opena između Arine Sabalenke i Kamile Rahimove. Prva teniserka sveta zatražila je kratku pauzu nakon što je sa tribina počeo da se širi jak miris marihuane.

Шоу на УС Опену! Сабаленка зауставила меч због мириса марихуане (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP/Adam Hunger

Sabalenka je u tom trenutku vodila 3:0, kada je prišla glavnom sudiji i ukazala na problem koji joj je, kako je navela, remetio koncentraciju.

- Veoma je jako - rekla je Beloruskinja, jasno stavivši do znanja da joj miris smeta tokom igre.

Pušenje je zabranjeno u kompleksu US opena, iako je rekreativna upotreba marihuane za punoletne osobe legalna u državi Njujork. Stadion "Luis Armstrong" nalazi se u blizini parka Flašing Medouz–Korona, pa se slične situacije sa mirisom marihuane na terenima već dešavale.

Njujork je još jednom pokazao da na velikim sportskim događajima može da priredi i potpuno neočekivane scene.

Meč je završen rezultatom 2:0 (6:3, 6:4) za Sabalenku koja se tako bez većih problema plasirala u narednu rundu i u laganom ritmu nastavlja pohod na treću uzastopnu titulu na US Openu.

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