"ZAPAMTITE MOJE REČI" Vučić otkrio šta sledi ako blokaderi uzmu vlast: Teraće Srbe da viču "za dom spremni"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji Srpski dnevnik na Informer TV.
- Da bi bilo jasno kako je takozvana OVK formirana, kakve je zločine činila nad Srbima. To je bila teroristička organizacija, prvo. Pa naravno. Zašto su oni Miodraga Majića, zašto ga drže i ovako tetošu i miluju po svim ambasadama, tim studentskim pokretima i budalaštinama? Pa zašto je on oslobodio "gnjilansku grupu"? Zašto bi ostalo u istoriji zapisano da je "gnjilanska grupa", da su to bili ljudi, svi koji su učestvovali u silovanju naših žena, u ubijanju naše dece, u ubijanju dece? Jer su gledali tad, jednim metkom, kako da ubiju ženu i dete. S takvim stvarima se igraju. E, to je Miodrag Majić, veliki demokrata i buduća vlast u Srbiji.
Nama Plenković drži predavanje o katarzi. Zamislite, premijer najgore marionetske nacističke države iz Drugog svetskog rata vam priča o katarzi, koji su jedini imali logore za decu, ubijali na najmonstruozniji mogući način. Oni nama pričaju o katarzi. Oni nama proterali ljude. Oni proterali Srbe prvo iz svih gradova, pa potom u Oluji. Valjda mi treba da prolazimo kroz katarzu, a ne oni? Valjda treba da kažemo da je nacizam mnogo lep? I nemojte da se začudite, zapamtite šta sam rekao. Sačuvajte ovu emisiju. Možda govorim sa viškom emocija. Zapamtite moje reči, promeni li se vlast, zapamtite samo moje reči, teraće vas buduća vlast u Srbiji, i teraće Srbe da idu na Tompsonove koncerte i govoriće nam kako je to novi patriotizam i kako je to nova saradnja u Evropi.
Zapamtite šta sam vam rekao, teraće Srbe da viču "za dom spremni" i da viču kako im je lepo što viču "za dom spremni". Ima da vam govore nije samo Severina, i Tompson je dobar. Pogledajte kako njihovi, kako hrvatski lažno levičarski mediji, šatro pro-jugoslovenski i tako dalje, najfiniju i najperfidniju kampanju za Tompsona vode. Pa skupio se narod, pa baš lepo, zapevao je: "Bojne Čavoglave, stićiće vas, bando četnici, naša ruka i u Srbiji i Srbe." Takvih je bilo i u Drugom svetskom ratu. Koliko hoćete ih je bilo. Tašna, mašna, sekretarica, lagodan život. E, i ne moram da budem Srbin. Al' država Srbija to ne sme da dozvoli - naglasio je Vučić.
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