Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za subotu

Немања Пејчић

05. 09. 2026. u 08:09

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: ТИП - тикет за суботу

AllShotLive / imago sportfotodienst / Profimedia

Subota

19.00 Fenerbahče - Bešiktaš |1+&2+ (1.50)

20.15 Olimpija Ljubljana - Grosuplje 1 (1.65)

20.45 Roma - Atalanta 1 (1.75)

Kvota: 4.33

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