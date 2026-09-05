NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Subota
19.00 Fenerbahče - Bešiktaš |1+&2+ (1.50)
20.15 Olimpija Ljubljana - Grosuplje 1 (1.65)
20.45 Roma - Atalanta 1 (1.75)
Kvota: 4.33
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