Politika

"STUDENTSKA LISTA" POKAZALA KAKO SE ODNOSI PREMA SRPSKIM HEROJIMA: Uništili mural posvećen Ratku Mladiću, pa se pohvalili

В.Н.

04. 09. 2026. u 21:50

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AKTIVISTA Zeleno-levog fronta crvenim sprejem prefarbao je mural posvećen generalu Ratku Mladiću, dok je ta stranka snimak akcije potom objavila na društvenim mrežama.

СТУДЕНТСКА ЛИСТА ПОКАЗАЛА КАКО СЕ ОДНОСИ ПРЕМА СРПСКИМ ХЕРОЈИМА: Уништили мурал посвећен Ратку Младићу, па се похвалили

printskrin/kopirajt

Aktivisti Zeleno-levog fronta išarali su mural posvećen pokojnom generalu Ratku Mladiću u Novom Sadu, a snimak tog čina potom su objavili na društvenim mrežama.

Na muralu je pisalo „Bulevar Ratka Mladića“, preko čega je aktivista ZLF-a crvenim sprejem ispisao novu poruku.

– Novi Sad je oduvek bio slobodarski grad. Nećemo dozvoliti da ga neko skrnavi i veliča osuđenog ratnog zločinca – naveli su iz ZLF-a uz objavljeni snimak.

Zajednički politički front

Ovaj postupak posebno dobija na značaju zbog činjenice da je Zeleno-levi front javno podržao takozvanu studentsku listu, čime su se našli na istoj strani političke borbe.

Njihovi saveznici sada su i konkretnim činom pokazali kakav odnos imaju prema pokojnom komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, dok su se snimkom uništavanja murala otvoreno pohvalili na društvenim mrežama.

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