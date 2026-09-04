"STUDENTSKA LISTA" POKAZALA KAKO SE ODNOSI PREMA SRPSKIM HEROJIMA: Uništili mural posvećen Ratku Mladiću, pa se pohvalili
AKTIVISTA Zeleno-levog fronta crvenim sprejem prefarbao je mural posvećen generalu Ratku Mladiću, dok je ta stranka snimak akcije potom objavila na društvenim mrežama.
Aktivisti Zeleno-levog fronta išarali su mural posvećen pokojnom generalu Ratku Mladiću u Novom Sadu, a snimak tog čina potom su objavili na društvenim mrežama.
Na muralu je pisalo „Bulevar Ratka Mladića“, preko čega je aktivista ZLF-a crvenim sprejem ispisao novu poruku.
– Novi Sad je oduvek bio slobodarski grad. Nećemo dozvoliti da ga neko skrnavi i veliča osuđenog ratnog zločinca – naveli su iz ZLF-a uz objavljeni snimak.
Zajednički politički front
Ovaj postupak posebno dobija na značaju zbog činjenice da je Zeleno-levi front javno podržao takozvanu studentsku listu, čime su se našli na istoj strani političke borbe.
Njihovi saveznici sada su i konkretnim činom pokazali kakav odnos imaju prema pokojnom komandantu Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, dok su se snimkom uništavanja murala otvoreno pohvalili na društvenim mrežama.
(24 sedam)
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