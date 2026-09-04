PREDSEDNIK POKRENUO PODKAST: U podne izlazi prva epizoda, Vučić ugostio veliko sportsko ime (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objavio je da pokreće podkast i da će njegov gost u prvoj emisiji, koja će se emitovati na platformi Jutjub danas u 12 časova, biti košarkaški trener Miroslav Muta Nikolić.
- Postoje razgovori koje dugo želim da vodim. Ne o politici, već o ljudima, njihovim životima, uspesima, padovima, verovanjima i svemu onome što ih je oblikovalo. O sportu, kulturi, umetnosti, veri, istoriji... O stvarima koje nas povezuju i iz kojih možemo nešto da naučimo i zbog kojih vredi zastati i saslušati drugog čoveka - naveo je predsednik u objavi na Instagram nalogu "avucic".
Istakao je da je zbog toga pokrenuo podkast, koji će se zvati "podkAVst".
- Želim da to bude mesto dobrih razgovora i zanimljivih ljudi. Mesto na kojem ćemo možda jedni druge upoznati malo bolje - rekao je Vučić.
On je naveo da će premijerna epizoda biti emitovana danas u 12 časova, na njegovom kanalu "Aleksandar Vučić" na adresi youtube.com/@avucic.
- Ako želite da od početka budete deo ove priče, pretplatite se na kanal i uključite obaveštenja. Vidimo se u petak - poručio je Vučić u objavi kojom je najavio emitovanje podkasta.
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