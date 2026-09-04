Ko kaže da Srbija više nema predstavnika na US Openu? Naša teniserka se plasirala u drugo kolo!

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u drugo kolo US opena u dubl konkurenciji, pošto su danas u prvom kolu pobedile Čileanku Aleksu Guarači i Majar Šerif iz Egipta rezultatom 7:5, 7:6 (9:7).

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Srpska i kazahstanska teniserka su prvi set osvojile posle brejka u 11. gemu. Oba dubla su napravila po dva brejka u drugom setu, u taj-brejku su Guarači i Šerif propustile tri set lopte pri vođstvu 6:3, a zatim su Krunić i Danilina preokretom došle do drugog seta i pobede.

Krunić i Danilina će u drugom kolu igrati protiv pobednica duela Tatjana Marija/Zejnep Sonmez i Ekatarina Aleksandrova/Talija Gibson.

Srpska i kazahstanska teniserka ove godine igrale finale Australijan opena i Rolan Garosa u dublu, a sada se nadaju da će konačno doći do dugo željene grend slem titule.