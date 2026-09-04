UŠTIPCI BEZ KVASCA: Pravi izbor za doručak (RECEPT)
AKO vam se za doručak jede nešto toplo, mekano i mirisno, a ne želite da čekate da testo naraste, ovi uštipci su pravi izbor.
Prave se od jogurta i sira, ne zahtevaju kvasac ni dugo mešenje, a spolja su fino zapečeni dok su iznutra mekani i vazdušasti. Poslužite ih uz jogurt, kiselo mleko, sir ili suhomesnato meso i imaćete doručak koji će voleti cela porodica.
Sastojci:
- 2 jajeta
- 200 ml jogurta
- 150 g sitnog sira
- 250–300 g brašna
- 1 kašičica praška za pecivo
- 1/2 kašičice soli
- ulje za prženje
Priprema
Umutite jaja, dodajte jogurt, sir i so. Sve dobro sjedinite, a zatim postepeno dodajte brašno pomešano sa praškom za pecivo. Mešajte dok ne dobijete gusto, lepljivo testo koje može da se zahvata kašikom. Nemojte dodavati previše brašna jer će uštipci biti tvrđi.
U dubljem tiganju zagrejte veću količinu ulja. Kašikom vadite testo i spuštajte ga u vrelo ulje, ostavljajući dovoljno prostora između uštipaka.
Pržite ih na umerenoj temperaturi sa obe strane dok ne dobiju lepu zlatnosmeđu boju.
Vadite ih na papirni ubrus da se ocede od viška masnoće. Poslužite ih dok su topli, uz jogurt, kiselo mleko ili omiljeni sir.
Ako želite posebno mekane uštipke, ostavite smesu da odstoji 5–10 minuta pre prženja.
(Alo)
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