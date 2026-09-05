MALO NEIZVESNOSTI U SUDARU DVA POSLEDNJA ŠAMPIONA: Perfektan Inter dočekuje ranjeni i oslabljeni Napoli

Ekipe koje su osvajale titulu Serije A u poslednje dve sezone, Inter i Napoli, sastaće se u nedelju na „San Siru“. Inter je odbranu titule započeo sa dve pobede, dok je Napoli prošle nedelje poražen od Koma.

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Inter je prošle sezone završio prvenstvo sa čak 11 bodova više od Napolija, koji mu je bio najbliži pratilac, a novu sezonu je otvorio sa maksimalnim učinkom. Najpre je na svom terenu savladao Moncu sa 4:1, a potom je na Sardiniji bio bolji od Kaljarija sa 1:0.

Hakan Čalhanoglu je još jednim udarcem sa distance doneo prednost Interu, ali domaćin nije uspeo da iskoristi preostale prilike i mirnije privede meč kraju. Ipak, ekipa Kristijana Kivua sačuvala je pobedu i maksimalan učinak.

Inter sada očekuje veliki derbi sa Napolijem, koji je osvojio titulu u sezoni 2024/25, dok je Inter bio šampion prošle sezone. Tradicija je na strani domaćina, jer Napoli više od devet godina nije uspeo da pobedi u ligaškom meču na „San Siru“. Ipak, poslednja tri susreta u Milanu završena su nerešeno, a Napoli je neporažen u poslednjih pet međusobnih duela.

Njihov poslednji okršaj u januaru doneo je uzbudljiv meč. Federiko Dimarko i Čalhanoglu dva puta su dovodili Inter u vođstvo, ali je Skot Mektominej oba puta uspeo da izjednači.

Napoli u Milano stiže posle poraza od Koma. Ekipa Maksa Alegrija je na startu sezone savladala Đenovu sa 2:0, ali je u drugom kolu na „Stadionu Dijego Armando Maradona“ bila nadigrana, pošto je gost imao više poseda i više udaraca ka golu.

Alegri će u ovom meču biti bez Mektomineja, koji će zbog medicinske procedure na srcu odsustvovati nekoliko nedelja. Nedostajaće i Alesandro Buonđorno, Luka Marianuči i brazilski napadač Đovane. Kevin de Brujne, koji je protiv Koma ostavio dobar utisak nakon ulaska sa klupe, mogao bi da bude opcija za zamenu Mektomineja.

Inter je letnji prelazni rok završio bez većih potresa. Džon Stouns i Kertis Džons dobili su minute protiv Kaljarija, dok Đed Spens zbog problema sa fizičkom spremom još nije nastupio i pod znakom je pitanja za ovaj meč.

Federiko Dimarko će biti jedno od glavnih oružja domaćina, dok je Čalhanoglu posebno uspešan protiv Napolija. Turski vezista je direktno učestvovao u šest golova na devet ligaških utakmica protiv Napolija u dresu Intera.

Obe ekipe posle ovog susreta očekuju i veliki evropski izazovi. Inter će u novu sezonu Lige šampiona krenuti gostovanjem Real Madridu, dok će Napoli na svom terenu dočekati šampiona Engleske.

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