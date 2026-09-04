Alkaraz rutinski do osmine finala US Opena
Karlos Alkaraz nastavlja pohod na odbranu trona na US Openu. Španski teniser opravdao je ulogu velikog favorita i bez izgubljenog seta savladao Jibinga Vua rezultatom 3:0.
Alkaraz je do pobede stigao za manje od dva i po sata, a po setovima je bilo 6:3, 6:4, 6:1.
Španac je od samog početka nametnuo svoj ritam. Već u prvom gemu napravio je brejk, ali je Vu ubrzo uzvratio i izjednačio na 3:3. Ipak, Alkaraz nije dozvolio da mu se situacija zakomplikuje, odmah je ponovo oduzeo servis rivalu i poveo sa 5:3. Novi brejk na kraju seta doneo mu je vođstvo od 1:0.
Najviše neizvesnosti viđeno je u drugom setu. Vu je uspevao da pruži snažan otpor i dugo je održavao rezultatski priključak, pa je set potrajao gotovo sat vremena. Kada se činilo da bi odluka mogla pasti u taj-brejku, Alkaraz je u samoj završnici pronašao način da napravi brejk i sa 6:4 udvostruči prednost.
Treći set već je bio potpuno drugačija priča. Alkaraz je dodatno podigao nivo igre, dok je Vu sve teže uspevao da odgovori na tempo Španca. Kinez je osvojio samo jedan gem, pa je Alkaraz sa 6:1 završio posao i izborio mesto među 16 najboljih na turniru.
Njegov naredni protivnik biće Tomi Pol, koji je prethodno eliminisao Aleksa Bublika.
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