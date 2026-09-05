POTREBAN JE DUPLI OPREZ, NEMA OPUŠTANJA: Marko Savić trener novosadske Vojvodine pred meč sa Zemunom

FUDBALERI Vojvodine u osmom kolu Super lige Srbije, na svom terenu, stadionu Karađorđe u nedelju u 21 čas dočekuju ekipu Zemuna.

FOTO. FK Vojvodina

U ovaj duel, "stara dama" ulazi nakon sjajne igre i pobede nad Čukaričkim (5:0), a protekla nedelja poslužila je za još jači rad.

– Analizirali smo utakmicu, videli dobre i loše stvari sa tog meča i potpuno se posvetili narednom rivalu - ističe Marko savić šef stručnog štaba Vojvodine. - Kada se pobeđuje, naravno, uvek je bolja energija, atmosfera… To je i prirodno. Imali smo jedan trening više ove nedelje i spremni smo za meč u nedelju

Pozicija Zemuna na tabeli, kao i broj bodova, neće da zavaraju nikoga u „belo-crvenom“ taboru.

– Prikazali su mnogo više na terenu, nego što to govori bodovni saldo. Protiv Crvene zvezde su imali šansu u finišu meča da dođu do gola i boda, promašili su, a potom su primili gol iz kontranapada. Uzeli su bod protiv Partizana. Pogledali smo sve njihove utakmice od početka sezone, pokazali su više, nego što pokazuje tabela i broj bodova – jasan je Savić.

u Rečniku trenera Vojvodine, ne postoji reč "opuštanje" , bar kada govori o razmišljanjima pred bilo kog rivala. Ističe da je potreban dupli oprez.

- Nije fraza ovo što govorim, jer ko je gledao utakmice Zemuna, zna zašto to kažem. Sigurno nas čeka jedan zahtevan meč. Mislim da i igrači sve to razumeju i po svemu što sam video ove nedelje, dočekujemo taj meč maksimalno fokusirani i motivisani - kaže Savić, poručujući navijačima da je velika želja što puniji stadion. – Baš smo pričali unutar stručnog štaba, što reče kolega, nekako je baš novosadski doći na stadion, biti uz svoju Vojvodinu. Termin je lep, nedelja veče, nisu više tolike vrućine, idealno veče za dolazak na utakmicu. Pozivam navijače da dođu u što većem broju.

Raspored kaže: tri utakmice, pa čak tri nedelje pauze u domaćoj ligi zbog obaveza reprezentacije.

– Izuzetno nam je to značajno. Došli smo u momentu kada je sezona već počela, pa će nam taj period poslužiti odlično za jedne mini pripreme. To nam je zaista od velikog značaja. Naravno, biće tu i deo za odmor, koji je takođe potreban timu – zaključio je Marko Savić.