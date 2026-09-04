VUČIĆ O SAHRANI RATKA MLADIĆA: "Razgovarao sam sa porodicom, uradio sam sve što je potrebno"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Severnobačkom okrugu, govorio je i o sahrani generala Ratka Mladića, navodeći da je razgovarao sa njegovom porodicom i da je učinio sve što je potrebno kako bi se država postavila odgovorno i da sve protekne na dostojanstven način.
- Razgovarao sam sa porodicom Mladić, to je njihov izbor, šta će da rade i kako da rade. Imam zvaničnu posetu u ponedeljak ceo dan, zakazanu pre četiri meseca. Da li sam uradio sve što je moguće da to protekne na dostojanstven način, na ozbiljan i odgovoran način, baš sam to uradio. To je sve što mogu da vam kažem - rekao je on.
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