DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA NEDELJKA TODOROVIĆA: Otkrio datum velikog preokreta i upozorio na posledice

METEOROLOG Nedeljko Todorović kaže da nas u narednim danima očekuje još jedan period prave letnje vreline, ali da se potom nazire promena i postepen ulazak u jesen.

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Prema rečima meteorologa, narednih nekoliko dana i dalje će biti veoma toplo, sa temperaturama uglavnom između 30 i 35 stepeni, dok će pojedini dani doneti i više vrednosti.

- "Nazire" se promena. Normalno, još jedno sedam dana biće prava letnja vrućina, mada se, za razliku od avgusta, već primećuje da su jutra svežija. Danju će i dalje biti 30 i više stepeni, otprilike od 30 do 35, bar narednih šest - sedam dana. Dva pika, odnosno dva dana sa najvišim temperaturama, biće oko 5. i 9. septembra. Pošto je ta subota, uslovno rečeno, najtoplija, temperature bi bile uglavnom oko 35, a ponegde možda i do 37 stepeni - rekao je Todorović.

Ipak, kako objašnjava, već između 5. i 6. septembra može doći do prvog, slabijeg prodora svežijeg vazduha, koji će doneti tek simbolične padavine.

- Već noću između 5. i 6. očekuje se priliv malo svežijeg vazduha, odnosno jedan od tih slabih prodora hladnijeg vazduha. Čak može u toku noći na severu da bude i neka kapljica kiše, ali to je zanemarljivo, kao i do sada, jer su ti prodori uglavnom bili slabo izraženi kada su u pitanju padavine. Taj pad temperature bi, gledajući maksimalne vrednosti, bio oko 5 stepeni, pa bi temperatura ponovo bila u blagom porastu do 9. septembra, kada sledi novi pik oko 35 stepeni. To bi možda bila ona prava letnja vrućina, temperatura karakteristična za sredinu leta - objasnio je meteorolog.

Prava promena, međutim, očekuje se nakon 9. septembra. Tada bi temperature mogle da budu osetno niže, čime bi se, kako kaže Todorović, promenio i subjektivni osećaj vremena.

- Posle 10. i 11. septembra, sledi još jedan pad temperature, ali bi taj bio izraženiji nego ovaj između 5. i 6. To znači da bi od 10. septembra, pa narednih pet - šest dana, maksimalna temperatura bila bar za pet do osam stepeni niža. To znači da bi maksimalne vrednosti bile negde od 23 do 27 stepeni. To je neka okvirna prognoza da ipak dolazi prestanak onog vrućeg dela leta i da ulazimo u period koji će i dalje biti topao, jer će temperature biti oko 25 stepeni, što jeste letnja temperatura. Ali će se promeniti utisak vreline - rekao je Todorović.

Kiše i dalje malo, Dunav će se oporavljati mesecima

Iako će osveženje doneti prijatnije temperature, meteorolog upozorava da padavine i dalje ostaju veliki problem. Kako navodi, u narednom periodu nema naznaka za obilniju kišu, dok će za ozbiljniji oporavak vodostaja velikih reka biti potrebno mnogo vremena.

- Najverovatnije će biti i nešto malo kiše. Za padavine je malo neizvesno da se prognozira tačno koliko i u kojim danima. U većini mesta neće se ni primeti da je negde pala kiša, ali će se primetiti svežina, odnosno manja vrućina tokom dana - rekao je Todorović.

On ističe da upravo takav vremenski ritam može da bude nagoveštaj daljeg pada temperatura.

- To je neki ritam koji nagoveštava dalji pad temperature. Svaki sledeći prodor hladnijeg vazduha obara maksimalne temperature za tri, četiri, eventualno pet stepeni. Noću i uveče verovatno će biti potrebni džemperi, ali danju, kada ima sunca, 22 do 25 stepeni je sasvim u redu. Sunce i dalje greje organizam, tako da u narednih sedam dana završavamo sa onom pravom letnjom vrelinom - naveo je meteorolog.

(Kurir)