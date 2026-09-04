DANIL SAMLEO FRANCUZA: Medvedev se plasirao u osminu finala US opena
Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u osminu finala US opena, pošto je večeras u Njujorku u trećem kolu pobedio Francuza Artura Rinderkneša rezultatom 3:0 (6:4, 6:4, 6:4).
Francuski teniser je vodio 4:2 u prvom setu, a zatim je Medvedev sa četiri uzastopna gema došao do velikog preokreta i poveo sa 1:0 u setovima. Tada je momentum prešao na stranu ruskog tenisera, pa je tako "rutinski" došao do trijumfa u naredna dva seta.
Šampionu US opena iz 2021. godine u naredna dva seta dovoljni su bili po jedan brejk za pobedu i plasman među 16 najboljih na grend slemu u Njujorku. Za trijumf mu je bilo dovoljno dva sata igre.
Medvedev je osmi teniser sveta, dok je Rinderkneš 29. na ATP listi.
Rus će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Frensisa Tijafoa i Valentina Vašeroa.
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