DANIL SAMLEO FRANCUZA: Medvedev se plasirao u osminu finala US opena

Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u osminu finala US opena, pošto je večeras u Njujorku u trećem kolu pobedio Francuza Artura Rinderkneša rezultatom 3:0 (6:4, 6:4, 6:4).

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Francuski teniser je vodio 4:2 u prvom setu, a zatim je Medvedev sa četiri uzastopna gema došao do velikog preokreta i poveo sa 1:0 u setovima. Tada je momentum prešao na stranu ruskog tenisera, pa je tako "rutinski" došao do trijumfa u naredna dva seta.

Šampionu US opena iz 2021. godine u naredna dva seta dovoljni su bili po jedan brejk za pobedu i plasman među 16 najboljih na grend slemu u Njujorku. Za trijumf mu je bilo dovoljno dva sata igre.

Medvedev je osmi teniser sveta, dok je Rinderkneš 29. na ATP listi.

Rus će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Frensisa Tijafoa i Valentina Vašeroa.



