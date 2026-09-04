Srbija

REPUBLIČKI INSPEKTORI „ČEŠLJAJU“ NJIVE OKO VRŠCA: Pojačana kontrola zbog učestalog paljenja strnjišta

Јелена Баљак
Jelena Baljak

04. 09. 2026. u 21:07

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PALjENjE strnjike i žetvenih ostataka na njivama oko Vršca ovih dana je uzela maha, uprkos zakonskoj zabrani i konstantnim apelima da se to ne radi. Zato je sada u kontrolu terena došlo čak pet republičkih insektora, koji proveravaju sve dostupne informacije i pišu prijave.

РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРИ „ЧЕШЉАЈУ“ ЊИВЕ ОКО ВРШЦА: Појачана контрола због учесталог паљења стрњишта

Foto: J.Baljak

Za samo jedan dan, oni su u saradnji sa jedinim poljoprivrednim inspektorom zaduženim za taj region, obišli oko 100 parcela oko sela Kuštilj, u kom je situacija najkritičnija. Odatle su se pre nekoliko dana razbuktala dva velika atarska požara, od kojih se jedan proširio do susednog sela Vojvodinci, a drugi do vršačkog naselja Pristava.

Osim obilaska terena, inspektori analiziraju i dostupne satelitske snimke, kao i prijave građana na platformi dim.rs. Najavljuju da će terensku kontrolu sprovesti i u Vojvodincima, Jablanci, Malom Žamu i Vršcu.

Poljoprivrednici, na čijim parcelama su utvrđene nepravilnosti, biće procesuirani u skladu sa propisima. Preti im pasivizacija gazdinstva i gubitak prava na ostvarivanje podsticaja.

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