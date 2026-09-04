Nadal poručio Alkarazu - "Ako si se zasitio, odustani od tenisa!"

Ujak i nekadašnji trener Rafaela Nadala, Toni, burno je reagovao na izjavu Karlosa Alkaraza kako bi u budućnosti želeo više da odmora zbog napornog kalendara u svetu profesionalnog tenisa.

Foto: John Patrick Fletcher / Action P / Actionplus / Profimedia

Karlitos je nedavno izjavio da je raspored turnira „nemoguć“, kao i da želi više odmora kako bi ostao "svežiji" tokom sezone.

„Ako se zasitio tenisa, neka odustane. Sve se preuveličava u svetu sporta, nije poenta života raditi samo ono što želiš. Karlos plaća određenu cenu zato što je sjajan teniser, ali zarađuje mnogo više od ljudi njegovih godina i doživljava iskustva o kojima oni ne mogu ni da sanjaju. Mora da prihvati izazov, podnošenje žrtvi je deo života. Nadam se da se neće promeniti, ipak je jedan od najboljih na svetu“, rekao je 65-godišnjak u podkastu „Nude Project“.