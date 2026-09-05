Fudbal

Novi šok za PSŽ: Monako slavio u Parizu, šampion i dalje bez pobede

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

05. 09. 2026. u 07:40

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FUDBALERI PSŽ-a nastavili su sa lošim izdanjima na startu sezone. "Sveci" su na "Parku Prinčeva" izgubili od Monaka sa 2:1 u trećem kolu Lige 1.

Нови шок за ПСЖ: Монако славио у Паризу, шампион и даље без победе

FOTO: Loic Baratoux / Zuma Press / Profimedia

Izabranici Luisa Enrikea još uvek ne znaju za pobedu u prvenstvu. Pre ovog poraza remizirali su sa Renom (2:2) i Lilom (2:2).

Ta dva meča su igrali u gostima, ali ovaj put se nuspeh doživeli kod kuće i to nakon što su Kneževi napravili preokret.

PSŽ je do prednosti došao u 31. minutu preko Markinjosa. Pogodak Brazilca bio je jedini u prvom poluvremenu.

Očekivalo se da će domaćin rutinski privesti utakmicu kraju, ali umesto toga dogodi se šok za navijače šampiona Evrope.

Najpre je Nazinjo u 58. minutu dao gol za izjednačenje, da bi Stanis Idumbo u 72. minutu savladao Matveja Safonova za vođstvo Monaka.

Ispostavilo se da je to bio konačan rezultat utakmice, pa su tako Kneževi nastavili impresivan niz na startu sezone.

Oni su prvi na tabeli sa maksimalnih devet bodova. PSŽ je tek na 12. mestu Lige 1 sa dva boda.

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