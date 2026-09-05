Veliko priznanje: Nikola Jokić dobio nagradu "Ikona ABA lige" (VIDEO)

SRPSKI reprezentativac i košarkaš Denvera Nikola Jokić dobio je u petak uveče nagradu "Ikona ABA lige" na ceremoniji proslave 25 godina postojanja takmičenja u Ljubljani.

FOTO: FIBA.Basketball

As tima iz Kolorada je tokom dve sezone u regionalnom takmičenju proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) i najboljeg mladog igrača lige, pre nego što je 2015. godine prešao iz Mege u Denver.

- Želim svima da zahvalim na ovom priznanju. Ono mi mnogo znači, s obzirom na to da sam uz ovu ligu odrastao, u njoj igrao i pratio je još kao dete. Veliki broj kvalitetnih igrača nastupao je u ABA ligi tokom godina, a neki od njih igraju i danas, tako da ovo priznanje ima veliki značaj. Verujem da će ovakve nagrade imati još veću težinu kada završim karijeru i osvrnem se na sve što sam postigao, ali svakako je reč o velikoj časti. Hvala vam mnogo - rekao je Jokić u video-poruci.

From following the #ABALiga as a kid, to playing in it, to becoming an ABA LEAGUE ICON. 👑



🗣️ Nikola Jokić sent a special video message for the occasion, sharing what the League and this recognition mean to him. pic.twitter.com/XVBwtSGWwp — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) September 4, 2026

Nagrade za životno delo uručene su Nemanji Gordiću i Branku Laziću. Gordić je priznanje dobio kao najbolji strelac u istoriji ABA lige sa 3.404 poena. Takođe je rekorder takmičenja po broju asistencija (1.224) i ima najveći ukupan indeks korisnosti (3.272). Lazić je nagrađen kao najtrofejniji igrač u istoriji ABA lige sa sedam šampionskih titula, a drži i rekord po broju odigranih utakmica - 426 nastupa.

Nagrade za najtrofejnije trenere dodeljene su Dejanu Radonjiću i posthumno Dušku Vujoševiću, čiju je nagradu preuzeo njegov sin Luka. Oba trenera su po pet puta osvajala titulu šampiona ABA lige.

Partizan je najuspešniji klub takmičenja sa osam titula, a priznanje za najtrofeniji klub takmičenja primio je Mlađan Šilobad, koji je kao klupski funkcioner bio deo svih osam šampionskih sezona Partizana.

Dejan Milojević je jedini igrač koji je tri puta osvojio prestižnu nagradu za najkorisnijeg igrača (MVP) ABA lige. On je proglašen za MVP-a ABA lige 2004, 2005. i 2006. godine, a takođe drži rekord po najvećem indeksnom učinku na jednoj utakmici ovog takmičenja - 59. U znak priznanja za njegova izuzetna dostignuća, Milojeviću je posthumno dodeljena nagrada "Mr. MVP", koju je preuzeo njegov sin Nikola.

Nagrada "Mr. Triple-Double" zasluženo je pripala Luki Božiću, jedinom igraču u istoriji ABA lige koji je ostvario dva tripl-dabl učinka.

Dušan Kecman je dobio nagradu za "Najnezaboravniji trenutak" zbog koša u finalu završnog turnira 2010. godine u Zagrebu, u kojoj su se sastali Cibona i Partizan, kada je pogodio 0,6 sekundi pre kraja sa gotovo čitave dužine terena.

Svečana ceremonija održana je u legendarnoj dvorani "Tivoli" u Ljubljani - mestu gde je odigrana prva utakmica u istoriji ABA lige i gde je krunisan prvi šampion ovog takmičenja.

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