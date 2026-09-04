Sve je bilo gotovo, a onda preokret: Penjaroja ostao bez viđenog pojačanja?!
Partizan će morati da potraži drugo rešenje, zbog jednog detalja.
Partizan još nije završio formiranje rostera za narednu sezonu, pošto se vicešampion Jadrana uvek susretne sa neplaniranim preokretom.
Podsetimo, najpre je Asvel "preoteo" crno-belima Armonija Bruksa, a sada bi u Humskoj mogli da ostanu i bez još jedne velike želje.
Reč je o Ošeju Brisetu, iskusnom asu koji pokriva pozicije krila i krilnog centra, za koga je trener Đoan Penjaroja odavno zainteresovan.
Međutim, iako se činilo da je Partizan najrealnija opcija za nekadašnjeg igrača Filadelfije, Bostona i Toronta, koji je veći deo u NBA timovima proveo na pozajmicama u Razvojnoj ligi, gde je dominirao.
Dao je veliki doprinos osvajanju titule Makabija iz Tel Aviva u nacionalnom šampionatu, ali sada mora da donese veliku odluku. Ponos Izraela je pojačao ponudu da zadrži svog igrača i sledeće sezone, što se navijačima crno-belih nikako neće svideti.
Budući da Partizan ne može da parira finansijski moćnom višestrukom šampionu Evrope, jasno je da su Izraelci u velikoj prednosti kada se radi o potpisu Briseta.
Podsetimo, crno-beli su do sada angažovali: Kajla Olmana, reprezentativca Nikolu Tanaskovića (najboljem pojedincu u pobedi Srbije nad Islandom), Kevarijusa Hejsa i Derika Vilisa.
Saradnja je produžena sa centrom Tonjem Džekirijem, dok je od prošle sezone u crno-beloj porodici ponovo i povratnik Žofri Lovernj, nekadašnji kapiten Partizana.
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