Sve je bilo gotovo, a onda preokret: Penjaroja ostao bez viđenog pojačanja?!

Partizan će morati da potraži drugo rešenje, zbog jednog detalja.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Partizan još nije završio formiranje rostera za narednu sezonu, pošto se vicešampion Jadrana uvek susretne sa neplaniranim preokretom.

Podsetimo, najpre je Asvel "preoteo" crno-belima Armonija Bruksa, a sada bi u Humskoj mogli da ostanu i bez još jedne velike želje.

Reč je o Ošeju Brisetu, iskusnom asu koji pokriva pozicije krila i krilnog centra, za koga je trener Đoan Penjaroja odavno zainteresovan.

Međutim, iako se činilo da je Partizan najrealnija opcija za nekadašnjeg igrača Filadelfije, Bostona i Toronta, koji je veći deo u NBA timovima proveo na pozajmicama u Razvojnoj ligi, gde je dominirao.

Dao je veliki doprinos osvajanju titule Makabija iz Tel Aviva u nacionalnom šampionatu, ali sada mora da donese veliku odluku. Ponos Izraela je pojačao ponudu da zadrži svog igrača i sledeće sezone, što se navijačima crno-belih nikako neće svideti.

Budući da Partizan ne može da parira finansijski moćnom višestrukom šampionu Evrope, jasno je da su Izraelci u velikoj prednosti kada se radi o potpisu Briseta.

Podsetimo, crno-beli su do sada angažovali: Kajla Olmana, reprezentativca Nikolu Tanaskovića (najboljem pojedincu u pobedi Srbije nad Islandom), Kevarijusa Hejsa i Derika Vilisa.

Saradnja je produžena sa centrom Tonjem Džekirijem, dok je od prošle sezone u crno-beloj porodici ponovo i povratnik Žofri Lovernj, nekadašnji kapiten Partizana.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA