URSULA FON DER LAJEN PREUZIMA RESOR KAJI KALAS? Reforma koja se sprema u Evropskoj uniji, preti opstanku mesta šefice diplomatije

U GRČEVITOJ borbi za opstanak na funkciji šefice diplomatije EU, Estonka Kaja Kalas, nastoji da preokrene situaciju u svoju korist, pa da se, umesto najavljenih reformi, usvoji alternativni pristup, koji bi joj ostavio fotelju.

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Kalasova se, naime, najoštrije protivi planovima osovinskog dvojca EU, Nemačke i Francuske za reorganizaciju briselske diplomatske službe, a u tom cilju, dodvorava se vlastima zemalja članica EU, čineći sve što joj je u moći da zadrži fotelju. Istovremeno, odbija da podnosi račune Nemici Ursuli fon der Lajen predsednici Evropske komisije, koja praktično igra ulogu vlade.

Namera Nemice je svojevrsna koncentracija vlasti zbog realnih, ali i umišljenih rastućih pretnji Uniji, a Estonka, s druge strane, želi da zadrži dosadašnju autonomiju unutar briselske komandne strukture.

- Ako imam nekog iznad sebe ko zapravo odlučuje, onda to ne funkcioniše - poručila je Kalasova posle debate sa šefovima diplomatija EU, minule nedelje u Irskoj.

Upućene diplomate tvrde, prenosi RT, da Kalasova zapravo ne želi odnos subordinacije prema Fon der Lajenovoj, a strategija koju, pod njenom dirigentskom palicom kreiraju zvaničnici iz Generalnog sekretarijata EK upravo ide u tom pravcu. Razmatraju se koje bi funkcije Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) kojom rukovodi Kalasova, mogla da preuzmu postojeća odeljenja Komisije.

Pismo OSIM francusko-nemačkog dokumenta o EEAS, 11 prestonica, uključujući Pariz i Berlin, potpisalo je otvoreno pismo Kaji Kalas u kom je pozivaju na efikasnije donošenje odluka u spoljnoj politici EU. Kako ističu poznavaoci, pismo otvara vrata selektivnoj upotrebi glasanja kvalifikovanom većinom za odluke o spoljnoj i bezbednosnoj politici. Trenutno, svaka odluka o tim temema zahteva jednoglasnu podršku što dovodi do brojnih "uskih grla".

Postoji i ideja da se rasprarča diplomatska služba EU i spoje njeni delovi sa izvršnom vlašću bloka, kao odgovor na zahteve Pariza i Berlina za sveobuhvatnu reorganiczaciju spoljnopolitičkog mehanizma Brisela do kraja godine, navode mediji, prenoseći izjave zvaničnika.

Sa tom namerom, visoki EU zvaničnici počeli su da proučavaju koje funkcije EEAS bi najpre došle u obzir za kresanje, kako bi se onemogućilo dupliranje funkcija i bolje uskladio diplomatski rad EU sa ovlašćenjima EK u vezi sa trgovinom, digitalnom regulacijom i tehnologijom.

Mediji navode da se otpor Estonke ovim rešenjima, oblikuje kroz Kajsu Olongren, novu generalnu sekretarku EEAS, kojoj je Kalasova dala zadatak da obilazi evropske prestonice da bi razgovarala o predlozima za reforme sa nacionalnim vladama. U sklopu nastojanja da onemogući da tas Nemice pretekne, očekuje se da će Olongren predložiti stvaranje radne grupe takozvanog Saveta starešina koja bi razmatrala moguće interne reforme. Kalasova ističe da "se većina ministara spoljnih poslova EU usprotivila institucionalnim promenama".

Svađa Fon der Lajenove i Kalasove dolazi u momentu kad se EEAS, služba stara 15 godina, suočava sa kritikama da više nije sposobna da obavlja svoje zadatke i kad sukob u Ukrajini, zahtevi američkog lidera Donalda Trampa Evropi, rat na Bliskom istoku i Kina, testiraju sposobnost EU za delovanje van njenih granica.