"PORODICA MORA DA SAZNA ODGOVORE" Advokat odbrane porodice Mladić izneo detalje: Dokumentaciju koju smo tražili, nismo dobili
NA današnjoj konferenciji za novinare povodom detalja o smrti generala Ratka Mladića, obratio se i advokat odbrane Dragan Ivetić.
- Čak što smo tražili od dokumentacije u aprilu nismo dobili, nije samo pitanje najsvežijih materijala. U poslednjim danima života generala, odbrana je tražila da psolednje dane provede pod lekarskim nadzorom u Srbiji i prisustvu porodice. To nije zahtev da se oslobodi kazne, već zahtev za medicinski transfer u bolnicu uz garancije Srbije. Srbija je ponudila garancija, transport i bolnicu koja bi ga primila, VMA je bila spremna kao vrhunska ustanova koja to može da pruži.
- Zadnji zahtev za puštanje su podržale dvoje sudija, kao i oba nezavisna medicinska eksperta. Ti stručnjaci su prepoznali to. Ovo nije bio zahtev za nešto što ranije nije bilo odobreno. Čak i kad su ljudi osuđeni za najveća krivična dela, Drago Nikolić pušten je nakon pravosnažne presude uz stroeg uslove, Ljubiša Beara dobio je uslovno otpuštanje zbog krve bolesti, iako je ta odluka došla kasno.
- Mehanizam je mogao da odredi stroge uslove koje god su hteli, 2 sudija i 2 nezavisna stručnjaka, prihvatili su puštanje generala. Ipak predsednica je odbila puštanje, Mladić je ostao prvi pritvorenik koji je morao da umre u zatvoru, nakon što je odbijen zahtev za humanitarno puštanje.
- Danas tražimo da se činjenice otkriju i ispitaju, čovek je umro nakon što mu je odibjeno puštenje, porodica mora da sazna odgovore.
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